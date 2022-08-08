В Гидрометцентре раскрыли, когда едкий смог покинет Екатеринбург

Сильный смог накрыл Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU

Смог, накрывший Екатеринбург, может рассеяться в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Завтра это (исчезновение смога, — прим. ред) вряд ли произойдет, но через несколько дней на Свердловскую область придет атмосферный фронт и выпадут осадки, а ветер сменит направление, что поможет очистить приземный слой атмосферы», — резюмировала она.

Ранее URA.RU сообщало, что столицу Урала накрыло едким смогом. Из-за этого санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить. Также агентство писало, что специалисты рассказали, откуда в Свердловскую область пришел дым.