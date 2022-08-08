В Гидрометцентре раскрыли, когда едкий смог покинет Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Сильный смог накрыл Екатеринбург Фото:

Смог, накрывший Екатеринбург, может рассеяться в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Завтра это (исчезновение смога, — прим. ред) вряд ли произойдет, но через несколько дней на Свердловскую область придет атмосферный фронт и выпадут осадки, а ветер сменит направление, что поможет очистить приземный слой атмосферы», — резюмировала она.

Ранее URA.RU сообщало, что столицу Урала накрыло едким смогом. Из-за этого санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить. Также агентство писало, что специалисты рассказали, откуда в Свердловскую область пришел дым.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Смог, накрывший Екатеринбург, может рассеяться в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Завтра это (исчезновение смога, — прим. ред) вряд ли произойдет, но через несколько дней на Свердловскую область придет атмосферный фронт и выпадут осадки, а ветер сменит направление, что поможет очистить приземный слой атмосферы», — резюмировала она. Ранее URA.RU сообщало, что столицу Урала накрыло едким смогом. Из-за этого санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить. Также агентство писало, что специалисты рассказали, откуда в Свердловскую область пришел дым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...