08 августа 2022

Узбекистан может стать транзитным хабом для свердловских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Свердловчане могут начать летать в разные страны мира через Ташкент Фото:

Жители Свердловской области могут начать летать в разные страны мира через Ташкент. Речь идет о новых рейсах из Кольцово в Узбекистан.

«Через Ташкент уральские туристы смогут летать в Дели, Куала-Лумпур, Тегеран и по многим другим направлениям. Таким образом, столица Узбекистана сможет стать альтернативным транзитным хабом и заменить Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее агентство писало, что в международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Жители Свердловской области могут начать летать в разные страны мира через Ташкент. Речь идет о новых рейсах из Кольцово в Узбекистан. «Через Ташкент уральские туристы смогут летать в Дели, Куала-Лумпур, Тегеран и по многим другим направлениям. Таким образом, столица Узбекистана сможет стать альтернативным транзитным хабом и заменить Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее агентство писало, что в международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...