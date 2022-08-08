Узбекистан может стать транзитным хабом для свердловских туристов

09 августа 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Свердловчане могут начать летать в разные страны мира через Ташкент Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Свердловской области могут начать летать в разные страны мира через Ташкент. Речь идет о новых рейсах из Кольцово в Узбекистан. «Через Ташкент уральские туристы смогут летать в Дели, Куала-Лумпур, Тегеран и по многим другим направлениям. Таким образом, столица Узбекистана сможет стать альтернативным транзитным хабом и заменить Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее агентство писало, что в международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам.

Жители Свердловской области могут начать летать в разные страны мира через Ташкент. Речь идет о новых рейсах из Кольцово в Узбекистан. «Через Ташкент уральские туристы смогут летать в Дели, Куала-Лумпур, Тегеран и по многим другим направлениям. Таким образом, столица Узбекистана сможет стать альтернативным транзитным хабом и заменить Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее агентство писало, что в международном аэропорту Кольцово увеличивается число регулярных рейсов в Узбекистан. С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Регулярные беспересадочные рейсы будут выполняться по средам.