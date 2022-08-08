Пермяки увидят фильм о мирной Чечне

09 августа 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Зрителям покажут картины международных кинодокументалистов Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Перми во второй раз пройдет международный кинофестиваль «Форма жизни». В рамках фестиваля зрители смогут увидеть фильм Дмитрия Семибратова «Чечня и мир». Кинолента повествует о восстановлении мира живой природы в республике. Кроме этого, будут представлены документальные картины режиссеров из США, Канады, Сербии и других стран. Об этом сообщается на сайте Киностудия имени М. Горького, которая является организатором фестиваля. «Кинофестиваль „Форма Жизни“ пройдет с 17 по 21 августа. В конкурсе принимают участие восемь полнометражных фильмов продолжительностью более 52 минут (в том числе минимум один фильм из России), созданные в 2020—2022 годах. Среди них „Над уровнем моря“ — женские истории на разных берегах Каспийского моря режиссера Дениса Шабаева, исследование восстановления мира живой природы на территории Чечни режиссера Дмитрия Семибратова „Чечня и мир“», — информирует пресс-служба киностудии. Внеконкурсная программа будет представлена фильмами режиссера Андрея Кончаловского, который в этом году отмечает свое 85-летие. Гости кинофестиваля смогут встретиться с авторами фильмов, стать участниками мастер-классов по природной кинодокументалистике.

В Перми во второй раз пройдет международный кинофестиваль «Форма жизни». В рамках фестиваля зрители смогут увидеть фильм Дмитрия Семибратова «Чечня и мир». Кинолента повествует о восстановлении мира живой природы в республике. Кроме этого, будут представлены документальные картины режиссеров из США, Канады, Сербии и других стран. Об этом сообщается на сайте Киностудия имени М. Горького, которая является организатором фестиваля. «Кинофестиваль „Форма Жизни“ пройдет с 17 по 21 августа. В конкурсе принимают участие восемь полнометражных фильмов продолжительностью более 52 минут (в том числе минимум один фильм из России), созданные в 2020—2022 годах. Среди них „Над уровнем моря“ — женские истории на разных берегах Каспийского моря режиссера Дениса Шабаева, исследование восстановления мира живой природы на территории Чечни режиссера Дмитрия Семибратова „Чечня и мир“», — информирует пресс-служба киностудии. Внеконкурсная программа будет представлена фильмами режиссера Андрея Кончаловского, который в этом году отмечает свое 85-летие. Гости кинофестиваля смогут встретиться с авторами фильмов, стать участниками мастер-классов по природной кинодокументалистике.