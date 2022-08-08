ММК откажется от иностранного финансирования через акции

09 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Конвертируя расписки в акции, ММК подчинился закону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) объявил о принудительном обмене глобальных депозитарных расписок (ГДР) на свои акции, закрывая программу привлечения иностранного капитала. Как следует из сообщения на сайте комбината, конвертация проводится на основании федерального закона. «ММК сообщает о начале принудительной конвертации глобальных депозитарных расписок по заявлениям от держателей ГДР. Процедура — в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 319-ФЗ», — сообщается на сайте комбината. На сайте ММК сообщил, что в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема заявлений с 11 по 26 октября АО КБ «Ситибанк» зачислит акции компании на счет депо владельца, открытый обратившемуся лицу. «Ситибанк» может отказать, если будет сомневаться в достоверности поданных сведений. Российское законодательство в апреле запретило размещать ГДР на акции российских компаний за рубежом. Также для иностранных держателей ценных бумаг введены запреты на голосование с их помощью на собраниях акционеров и получение по бумагам дивидендов. Участники фондового рынка указывают на то, что выпуск ГДР от лица иностранных партнеров позволял российским эмитентам выходить на рынки зарубежного капитала. ММК сообщил, что при отсутствии заявлений о конвертации расписок в акции, будет действовать порядок автоматического обмена.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) объявил о принудительном обмене глобальных депозитарных расписок (ГДР) на свои акции, закрывая программу привлечения иностранного капитала. Как следует из сообщения на сайте комбината, конвертация проводится на основании федерального закона. «ММК сообщает о начале принудительной конвертации глобальных депозитарных расписок по заявлениям от держателей ГДР. Процедура — в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 319-ФЗ», — сообщается на сайте комбината. На сайте ММК сообщил, что в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема заявлений с 11 по 26 октября АО КБ «Ситибанк» зачислит акции компании на счет депо владельца, открытый обратившемуся лицу. «Ситибанк» может отказать, если будет сомневаться в достоверности поданных сведений. Российское законодательство в апреле запретило размещать ГДР на акции российских компаний за рубежом. Также для иностранных держателей ценных бумаг введены запреты на голосование с их помощью на собраниях акционеров и получение по бумагам дивидендов. Участники фондового рынка указывают на то, что выпуск ГДР от лица иностранных партнеров позволял российским эмитентам выходить на рынки зарубежного капитала. ММК сообщил, что при отсутствии заявлений о конвертации расписок в акции, будет действовать порядок автоматического обмена.