На Запада сравнили Зеленского с Гитлером

Пользователи Twitter раскритиковали новые требования Владимира Зеленского к ЗападуФото: Официальный сайт президента Украины
Риторика президента Украина Владимира Зеленского напоминает лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. К такому выводу пришли западные пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) реагируя на требование Зеленского закрыть все границы для россиян.
Ранее Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свои территории для всех россиян, пишет RT. «Россияне должны продолжать жить в своем мире», — заявил Зеленский.
«Он звучит как Гитлер в его последние дни», — пишет пользователь The Chollima. «Зеленский призывает нарушить одно из фундаментальных прав человека. Если коллективное наказание, по его мнению, этично, то пусть он объявит об этом с трибуны Генассамблеи ООН», — негодует пользователь Denyo 666. «Такие заявления опасны, они превращают дискриминацию в норму», — считает пользователь Emir Suljagi?. «Это уже организованный расизм», — отметил пользователь tim anderson. «Вот опять украинский диктатор что-то приказал Западу», — возмущается пользователь The_Real_Fly.
Ранее политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков называл Зеленского «фашистом на зарплате», передает Пятый канал. По словам политолога, Зеленский призывает сделать из русских евреев XXI века.
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Риторика президента Украина Владимира Зеленского напоминает лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. К такому выводу пришли западные пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) реагируя на требование Зеленского закрыть все границы для россиян. Ранее Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свои территории для всех россиян, пишет RT. «Россияне должны продолжать жить в своем мире», — заявил Зеленский. «Он звучит как Гитлер в его последние дни», — пишет пользователь The Chollima. «Зеленский призывает нарушить одно из фундаментальных прав человека. Если коллективное наказание, по его мнению, этично, то пусть он объявит об этом с трибуны Генассамблеи ООН», — негодует пользователь Denyo 666. «Такие заявления опасны, они превращают дискриминацию в норму», — считает пользователь Emir Suljagi?. «Это уже организованный расизм», — отметил пользователь tim anderson. «Вот опять украинский диктатор что-то приказал Западу», — возмущается пользователь The_Real_Fly. Ранее политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков называл Зеленского «фашистом на зарплате», передает Пятый канал. По словам политолога, Зеленский призывает сделать из русских евреев XXI века.