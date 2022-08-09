В Челябинской области иностранным переселенцам дадут больше денег

10 августа 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Власти увеличили компенсации для приехавших в область соотечественников Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам. Как следует из постановления правительства региона, власти увеличили сроки подачи документов. «Внести в постановление правительства изменения. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. В течение шести месяцев власти готовы компенсировать расходы на съем жилья переселенцам. Если ранее ежесуточно из бюджета выделялось по 300 рублей, то теперь — 50, а семьям с детьми вместо 400 — 700 рублей. Также теперь можно компенсировать расходы на сдачу экзамена медикам, получившим образование за рубежом. Ранее предлагалась лишь компенсация затрат по признанию научных степеней. Причем теперь эти траты можно частично возместить не в течение года, а на протяжении двух лет с момента прибытия в Челябинскую область.

В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам. Как следует из постановления правительства региона, власти увеличили сроки подачи документов. «Внести в постановление правительства изменения. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. В течение шести месяцев власти готовы компенсировать расходы на съем жилья переселенцам. Если ранее ежесуточно из бюджета выделялось по 300 рублей, то теперь — 50, а семьям с детьми вместо 400 — 700 рублей. Также теперь можно компенсировать расходы на сдачу экзамена медикам, получившим образование за рубежом. Ранее предлагалась лишь компенсация затрат по признанию научных степеней. Причем теперь эти траты можно частично возместить не в течение года, а на протяжении двух лет с момента прибытия в Челябинскую область.