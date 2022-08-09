Челябинские власти подпишут соглашение с Китаем

10 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Ярмарка «АГРО — 2022» с участием губернатора пройдет в Челябинске с 18 по 20 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай и Челябинская область подпишут соглашение о сотрудничестве на выставке «Агро 2022». Об этом заявила 10 августа заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. «К нам приедет руководитель представительства Управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ парка инноваций госпожа Хань Чжун для подписания соглашения о сотрудничестве с Южно-Уральским аграрным университетом. Цель соглашения — внедрять инновации в обучение и развивать новые аграрные исследования», — заявила Подшивалова на пресс-конференции в «Гранаде Пресс». Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Игорь Ворожцов отметил, что первый визит губернатора Алексея Текслера был совершен именно в город Сиань — на международный форум «ЭКСПО Шелкового пути». Тогда и был задан вектор сотрудничества. В министерстве подчеркнули, что подписание соглашения позволит производить продукцию для экспорта в Китай. Для гостей фестиваля организаторы готовят выступление региональных творческих коллективов. Участники «АГРО — 2022» покажут гостям из Поднебесной халяль, мясо, чай, мед и варенье. Выставка «АГРО — 2022» пройдет в Челябинске с 18 по 20 августа в Ледовой арене «Трактор». На сегодняшний день заявки на участие подали более 170 компаний, но это не окончательное число участников — их регистрация продолжается.

Китай и Челябинская область подпишут соглашение о сотрудничестве на выставке «Агро 2022». Об этом заявила 10 августа заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. «К нам приедет руководитель представительства Управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ парка инноваций госпожа Хань Чжун для подписания соглашения о сотрудничестве с Южно-Уральским аграрным университетом. Цель соглашения — внедрять инновации в обучение и развивать новые аграрные исследования», — заявила Подшивалова на пресс-конференции в «Гранаде Пресс». Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Игорь Ворожцов отметил, что первый визит губернатора Алексея Текслера был совершен именно в город Сиань — на международный форум «ЭКСПО Шелкового пути». Тогда и был задан вектор сотрудничества. В министерстве подчеркнули, что подписание соглашения позволит производить продукцию для экспорта в Китай. Для гостей фестиваля организаторы готовят выступление региональных творческих коллективов. Участники «АГРО — 2022» покажут гостям из Поднебесной халяль, мясо, чай, мед и варенье. Выставка «АГРО — 2022» пройдет в Челябинске с 18 по 20 августа в Ледовой арене «Трактор». На сегодняшний день заявки на участие подали более 170 компаний, но это не окончательное число участников — их регистрация продолжается.