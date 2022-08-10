TAC: Байден ведет Америку к масштабной войне

10 августа 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

США не готовы к конфликту, в который их втягивает Байден, считает экс-советник главы Минобороны страны Фото: Официальный сайт президента Украины Неразумная внешняя политика президента США Джо Байдена может ввязать Америку в масштабную войну, к которой Вооруженные силы Штатов не готовы. Об этом в свое статье для The American Conservative заявил бывший полковник, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Разумная внешняя политика и военная стратегия должны включать в себя нечто большее, чем рассмотрение каждого потенциального конфликта как великого „морального обязательства“, в котором на карту поставлены все ценности американской цивилизации. Иными словами, нашим политикам не следует попусту сотрясать воздух. Это может привести к вооруженному конфликту, к которому вооруженные силы США не готовы», — считает Макгрегор. Очевидным промахом внешней политики Байдена автор считает недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. «Руководствуясь больше импульсами и эмоциями, чем разумом или знанием фактов, президент Байден, как и большая часть правящего политического класса Вашингтона, может быть в частном порядке вполне доволен визитом спикера Пелоси в Тайбэй», — пишет он. По мнению Макгрегора, гражданам США не следует доверять действиям политиков своей страны. «В эпоху, когда официальные представители президента так часто опровергают его заявления, <…> американцам следует с подозрением относиться к политикам, которые используют кризисы за границей, чтобы попасть в заголовки газет за счет забвения национальных стратегических интересов США. Такое поведение политиков опасно для страны», — заключил автор. Ранее бывший член партии Тайваня Гоминьдан Джоанна Лэй заявила, что поездка спикера палаты представителей США на остров Тайвань — первый этап американских властей в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, отметил, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами скопировал сценарий разжигания украинского кризиса, пытаясь обострить конфликт с Китаем из-за «тайваньского вопроса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неразумная внешняя политика президента США Джо Байдена может ввязать Америку в масштабную войну, к которой Вооруженные силы Штатов не готовы. Об этом в свое статье для The American Conservative заявил бывший полковник, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Разумная внешняя политика и военная стратегия должны включать в себя нечто большее, чем рассмотрение каждого потенциального конфликта как великого „морального обязательства“, в котором на карту поставлены все ценности американской цивилизации. Иными словами, нашим политикам не следует попусту сотрясать воздух. Это может привести к вооруженному конфликту, к которому вооруженные силы США не готовы», — считает Макгрегор. Очевидным промахом внешней политики Байдена автор считает недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. «Руководствуясь больше импульсами и эмоциями, чем разумом или знанием фактов, президент Байден, как и большая часть правящего политического класса Вашингтона, может быть в частном порядке вполне доволен визитом спикера Пелоси в Тайбэй», — пишет он. По мнению Макгрегора, гражданам США не следует доверять действиям политиков своей страны. «В эпоху, когда официальные представители президента так часто опровергают его заявления, <…> американцам следует с подозрением относиться к политикам, которые используют кризисы за границей, чтобы попасть в заголовки газет за счет забвения национальных стратегических интересов США. Такое поведение политиков опасно для страны», — заключил автор. Ранее бывший член партии Тайваня Гоминьдан Джоанна Лэй заявила, что поездка спикера палаты представителей США на остров Тайвань — первый этап американских властей в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, отметил, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами скопировал сценарий разжигания украинского кризиса, пытаясь обострить конфликт с Китаем из-за «тайваньского вопроса».