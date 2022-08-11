В ХМАО локализовали пожар в заповеднике

На особо охраняемой природной территории заповедника «Малая Сосьва» удалось локализовать природный пожар. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в социальной сети «ВКонтакте».
«На 11 августа на территории Советского района действует 8 локализованных лесных пожаров, ликвидировали 5 лесных пожаров. На территории заповедника „Малая Сосьва“ пожар локализован», — сообщает пресс-служба администрации Советского района в соцсети.
С пожаром в заповеднике борются около 300 человек и спецтехника. Стабилизации лесопожарной обстановки способствует прохождение циклона и дожди.
Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО планируют справится с пожарами до конца недели. Тяжелая ситуация с пожарами в округе связана с аномальной жарой.
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