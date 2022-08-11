11 августа 2022
10 августа 2022

В ХМАО локализовали пожар в заповеднике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной массив, лес в дыму
В ХМАО локализовали пожар в заповеднике «Малая Сосьва» Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

На особо охраняемой природной территории заповедника «Малая Сосьва» удалось локализовать природный пожар. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в социальной сети «ВКонтакте».

«На 11 августа на территории Советского района действует 8 локализованных лесных пожаров, ликвидировали 5 лесных пожаров. На территории заповедника „Малая Сосьва“ пожар локализован», — сообщает пресс-служба администрации Советского района в соцсети.

С пожаром в заповеднике борются около 300 человек и спецтехника. Стабилизации лесопожарной обстановки способствует прохождение циклона и дожди.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО планируют справится с пожарами до конца недели. Тяжелая ситуация с пожарами в округе связана с аномальной жарой.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

На особо охраняемой природной территории заповедника «Малая Сосьва» удалось локализовать природный пожар. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в социальной сети «ВКонтакте». «На 11 августа на территории Советского района действует 8 локализованных лесных пожаров, ликвидировали 5 лесных пожаров. На территории заповедника „Малая Сосьва“ пожар локализован», — сообщает пресс-служба администрации Советского района в соцсети. С пожаром в заповеднике борются около 300 человек и спецтехника. Стабилизации лесопожарной обстановки способствует прохождение циклона и дожди. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО планируют справится с пожарами до конца недели. Тяжелая ситуация с пожарами в округе связана с аномальной жарой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...