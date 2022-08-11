Свердловский минздрав заявил о дефиците вакцин от COVID-19

12 августа 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Вакцин «Спутник Лайт» и «КовиВак» в регионе нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области нет вакцин от COVID-19. Речь идет о вакцинах «Спутник Лайт» и «КовиВак». Об этом URA.RU рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Вакцин „Спутник Лайт“ и „КовиВак“ в регионе нет. Пока поступления не ожидается. В области достаточное количество двухкомпонентной вакцины „Спутника V“. Сейчас эффективнее прививаться ей», — сказал Харитонов на пресс-конференции. Ранее агентство писало, что жители Свердловской области не могут поставить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Она отсутствует в больницах региона. Подобная ситуация возникала в 2021 году. Тогда источники URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

В Свердловской области нет вакцин от COVID-19. Речь идет о вакцинах «Спутник Лайт» и «КовиВак». Об этом URA.RU рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Вакцин „Спутник Лайт“ и „КовиВак“ в регионе нет. Пока поступления не ожидается. В области достаточное количество двухкомпонентной вакцины „Спутника V“. Сейчас эффективнее прививаться ей», — сказал Харитонов на пресс-конференции. Ранее агентство писало, что жители Свердловской области не могут поставить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Она отсутствует в больницах региона. Подобная ситуация возникала в 2021 году. Тогда источники URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».