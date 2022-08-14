Пекарь из ХМАО придумала бизнес с уникальной ремесленной выпечкой

15 августа 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Только на одну партию ремесленной выпечки уходит больше суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предпринимательница из Ханты-Мансийска Татьяна Васильева запустила бизнес с ремесленной выпечкой. Пекарь готовит хлеб с помощью глиняных камней, а на создание теста уходит около суток. Об этом URA.RU рассказала сама предпринимательница. «Хлеб долгого брожения, то есть от замеса теста до выпечки проходит порядка 24 часов для того, чтобы созревание произошло в должном виде. Ремесленный хлеб — это хлеб который формуется вручную, замешивается вручную с использованием, конечно, тестомесильной машины, и выпекается на паду — это камень глиняный, на который выкладывается булочка и выпекается», — прокомментировала URA.RU Васильева. Поскольку только на создание одной партии теста уходят сутки, предприниматель поставляет выпечку по предзаказу дважды в неделю. В клиентской базе пекаря более 40 семей, и сейчас Васильева планирует запустить собственную пекарню. При этом в производстве женщина использует только отечественные ингредиенты. Сейчас местные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

Предпринимательница из Ханты-Мансийска Татьяна Васильева запустила бизнес с ремесленной выпечкой. Пекарь готовит хлеб с помощью глиняных камней, а на создание теста уходит около суток. Об этом URA.RU рассказала сама предпринимательница. «Хлеб долгого брожения, то есть от замеса теста до выпечки проходит порядка 24 часов для того, чтобы созревание произошло в должном виде. Ремесленный хлеб — это хлеб который формуется вручную, замешивается вручную с использованием, конечно, тестомесильной машины, и выпекается на паду — это камень глиняный, на который выкладывается булочка и выпекается», — прокомментировала URA.RU Васильева. Поскольку только на создание одной партии теста уходят сутки, предприниматель поставляет выпечку по предзаказу дважды в неделю. В клиентской базе пекаря более 40 семей, и сейчас Васильева планирует запустить собственную пекарню. При этом в производстве женщина использует только отечественные ингредиенты. Сейчас местные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.