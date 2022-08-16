Пропавшая в челябинском лесу 93-летняя бабушка найдена живой. Фото

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Сергей Лавров, начальник главного управления лесами Челябинской области. Челябинск, полевые цветы, лето, природа, ромашки, экология
Бабушка ушла в лес для сбора трав и ягод Фото:

В Сосновском районе Челябинска волонтеры поискового отряда нашли 93-летнюю женщину, которая сутки провела в лесу. Об этом сообщили в организации «Легион-Спас»

«16 августа в 8 утра в отряд поступила информация, после чего начались розыскные мероприятия. Волонтеры, кинологи поискового отряда, ОУР Советского района, а так же родственники и неравнодушные жители поселка присоединились к поиску. Бабушка найдена, жива, доставлена в больницу», — уточнили волонтеры.

В поисковой организации добавили, что в поисках активное участие приняла собака, которая указала верное направление. Ранее сообщалось, что женщина ушла в лес 15 августа и не вернулась.

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В Сосновском районе Челябинска волонтеры поискового отряда нашли 93-летнюю женщину, которая сутки провела в лесу. Об этом сообщили в организации «Легион-Спас» «16 августа в 8 утра в отряд поступила информация, после чего начались розыскные мероприятия. Волонтеры, кинологи поискового отряда, ОУР Советского района, а так же родственники и неравнодушные жители поселка присоединились к поиску. Бабушка найдена, жива, доставлена в больницу», — уточнили волонтеры. В поисковой организации добавили, что в поисках активное участие приняла собака, которая указала верное направление. Ранее сообщалось, что женщина ушла в лес 15 августа и не вернулась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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