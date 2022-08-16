Бабушка ушла в лес для сбора трав и ягод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинска волонтеры поискового отряда нашли 93-летнюю женщину, которая сутки провела в лесу. Об этом сообщили в организации «Легион-Спас»

«16 августа в 8 утра в отряд поступила информация, после чего начались розыскные мероприятия. Волонтеры, кинологи поискового отряда, ОУР Советского района, а так же родственники и неравнодушные жители поселка присоединились к поиску. Бабушка найдена, жива, доставлена в больницу», — уточнили волонтеры.

В поисковой организации добавили, что в поисках активное участие приняла собака, которая указала верное направление. Ранее сообщалось, что женщина ушла в лес 15 августа и не вернулась.

Бабушка после суток, проведенных в лесу, госпитализирована «Легион-Спас»