15 августа 2022

Под Челябинском ушла в лес и пропала 93-летняя бабушка

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Волонтеры начали прочес леса в поисках женщины Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на станции Смолино пропала 93-летняя Маргарита Сафронова. Бабушка ушла в лес и пропала, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Сафронова Маргарита Максимовна, 93 года (1929 год рождения), 15 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, одета в красное пальто, халат сине-серо-зеленого цвета, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В настоящее время волонтеры начали прочес леса в районе станции Смолино Сосновского района. Добровольцев собирают с 17:00 16 августа. Информация указана в ориентировке.

Женщины нет дома сутки

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В Сосновском районе Челябинской области на станции Смолино пропала 93-летняя Маргарита Сафронова. Бабушка ушла в лес и пропала, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». «Сафронова Маргарита Максимовна, 93 года (1929 год рождения), 15 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, одета в красное пальто, халат сине-серо-зеленого цвета, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении. В настоящее время волонтеры начали прочес леса в районе станции Смолино Сосновского района. Добровольцев собирают с 17:00 16 августа. Информация указана в ориентировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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