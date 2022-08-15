Под Челябинском ушла в лес и пропала 93-летняя бабушка

В Сосновском районе Челябинской области на станции Смолино пропала 93-летняя Маргарита Сафронова. Бабушка ушла в лес и пропала, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».
«Сафронова Маргарита Максимовна, 93 года (1929 год рождения), 15 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, одета в красное пальто, халат сине-серо-зеленого цвета, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении.
В настоящее время волонтеры начали прочес леса в районе станции Смолино Сосновского района. Добровольцев собирают с 17:00 16 августа. Информация указана в ориентировке.
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