Под Челябинском ушла в лес и пропала 93-летняя бабушка

16 августа 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Волонтеры начали прочес леса в поисках женщины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области на станции Смолино пропала 93-летняя Маргарита Сафронова. Бабушка ушла в лес и пропала, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». «Сафронова Маргарита Максимовна, 93 года (1929 год рождения), 15 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, одета в красное пальто, халат сине-серо-зеленого цвета, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении. В настоящее время волонтеры начали прочес леса в районе станции Смолино Сосновского района. Добровольцев собирают с 17:00 16 августа. Информация указана в ориентировке. Женщины нет дома сутки «Лиза Алерт», ВКонтакте

В Сосновском районе Челябинской области на станции Смолино пропала 93-летняя Маргарита Сафронова. Бабушка ушла в лес и пропала, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». «Сафронова Маргарита Максимовна, 93 года (1929 год рождения), 15 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, одета в красное пальто, халат сине-серо-зеленого цвета, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении. В настоящее время волонтеры начали прочес леса в районе станции Смолино Сосновского района. Добровольцев собирают с 17:00 16 августа. Информация указана в ориентировке.