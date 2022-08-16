Не уехавших из-за пандемии иностранцев выдворят из РФ в августе

17 августа 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Нелегалов, не получивших до 17 августа разрешительные документы, обязали покинуть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию COVID-19 из-за транспортных ограничений, предписано сделать это до 17 августа, если они не оформили право жить и работать в стране. Исключение сделано лишь для граждан ДНР, ЛНР и Украины. «В мае правительство сняло ограничения в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Гражданам этих стран, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания, либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию МВД РФ. Однако граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе остаться на территории России после 17 августа даже без разрешительных документов. Кроме того, они не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в РФ. 15 июля правительство Российской Федерации отменило ограничения на въезд и выезд из России, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Однако спустя 10 дней Роспотребнадзор заявил, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за этого ограничительные меры могут быть введены заново. В частности, во время предстоящей избирательной кампании будет введет масочный режим.

Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию COVID-19 из-за транспортных ограничений, предписано сделать это до 17 августа, если они не оформили право жить и работать в стране. Исключение сделано лишь для граждан ДНР, ЛНР и Украины. «В мае правительство сняло ограничения в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Гражданам этих стран, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания, либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию МВД РФ. Однако граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе остаться на территории России после 17 августа даже без разрешительных документов. Кроме того, они не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в РФ. 15 июля правительство Российской Федерации отменило ограничения на въезд и выезд из России, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Однако спустя 10 дней Роспотребнадзор заявил, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за этого ограничительные меры могут быть введены заново. В частности, во время предстоящей избирательной кампании будет введет масочный режим.