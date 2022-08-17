Минобороны РФ проиграло суд правительству Челябинской области

Последняя из возможных судебных инстанций положила конец тяжбе коммунальщиков МО РФ и челябинского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минобороны РФ в лице своего дочернего предприятия, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», окончательно проиграло судебную тяжбу министерству тарифного регулирования правительству Челябинской области. Соответствующее решение принял Верховный суд России, отклонив кассацию ведомства.

«Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о наличии оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда и пересмотра оспариваемых судебных актов. Поскольку не позволяют сделать вывод, что при рассмотрении дела допущены нарушения, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. На основании изложенного отказать ФГБУ „Центральное жилищно-коммунальное управление“ Минобороны РФ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам», — говорится в определении ВС РФ (есть в распоряжении URA.RU).

Тяжба в различных судебных инстанциях началась в 2020 году. Военные коммунальщики добивались взыскания с правительства Челябинской области почти 36 млн рублей потерь (убытков), вызванных разницей тарифов на отопление и горячую воду для жителей расположенных на Южном Урале военных городков и ставок челябинского министерства тарифов.