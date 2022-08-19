Челябинским рыбакам в выходные советуют остаться дома. Скрин

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Майская жара. Тюмень, дети, карьер, озеро, водоем, рыбалка
Согласно прогнозу, на протяжение всех выходных активность клева составит 21 процент Фото:

Рыбакам в Челябинской области в ближайшие выходные советуют воздержаться от любимого хобби и остаться дома, либо найти другое занятие. Согласно прогнозу программы Fishing Points с пятницы по воскресенье средняя активность клева будет низкой.

В пятницу, 19 августа, шанс выудить рыбу будет в районе 11 процентов. Активность клева будет очень низкой. В субботу активность немного вырастет, до 22 процентов. А в воскресенье ожидают самую высокую активность за все выходные — 33 процента. Однако программа считает такую активность низкой.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс. Погода» назвали самые подходящие дни для рыбалки в августе. Такими днями стали 13,14 и 15 числа. Но согласно прогнозу Fishing Points, самым подходящим днем для рыбалки было 12 августа.

В пятницу активность клева составит 11%, в субботу — 21%, в воскресенье — 33%

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Рыбакам в Челябинской области в ближайшие выходные советуют воздержаться от любимого хобби и остаться дома, либо найти другое занятие. Согласно прогнозу программы Fishing Points с пятницы по воскресенье средняя активность клева будет низкой. В пятницу, 19 августа, шанс выудить рыбу будет в районе 11 процентов. Активность клева будет очень низкой. В субботу активность немного вырастет, до 22 процентов. А в воскресенье ожидают самую высокую активность за все выходные — 33 процента. Однако программа считает такую активность низкой. Ранее специалисты сервиса «Яндекс. Погода» назвали самые подходящие дни для рыбалки в августе. Такими днями стали 13,14 и 15 числа. Но согласно прогнозу Fishing Points, самым подходящим днем для рыбалки было 12 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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