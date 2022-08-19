Согласно прогнозу, на протяжение всех выходных активность клева составит 21 процент Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рыбакам в Челябинской области в ближайшие выходные советуют воздержаться от любимого хобби и остаться дома, либо найти другое занятие. Согласно прогнозу программы Fishing Points с пятницы по воскресенье средняя активность клева будет низкой.

В пятницу, 19 августа, шанс выудить рыбу будет в районе 11 процентов. Активность клева будет очень низкой. В субботу активность немного вырастет, до 22 процентов. А в воскресенье ожидают самую высокую активность за все выходные — 33 процента. Однако программа считает такую активность низкой.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс. Погода» назвали самые подходящие дни для рыбалки в августе. Такими днями стали 13,14 и 15 числа. Но согласно прогнозу Fishing Points, самым подходящим днем для рыбалки было 12 августа.