Сенатор Исаков призвал вернуться в Россию дочь, осудившую СВО

22 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Сенатор Эдуард Исаков зовет дочь Диану вернуться в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков призвал свою дочь Диану вернуться в Россию. Девушка улетела в Грузию после того, как публично осудила российскую спецоперацию в Украине и объявила о намерении заниматься оппозиционным движением. Свое обращение политик опубликовал в собственном telegram-канале. «Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», — заявил Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Однако позже он сделал заявление, что не отрекался от нее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков призвал свою дочь Диану вернуться в Россию. Девушка улетела в Грузию после того, как публично осудила российскую спецоперацию в Украине и объявила о намерении заниматься оппозиционным движением. Свое обращение политик опубликовал в собственном telegram-канале. «Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», — заявил Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Однако позже он сделал заявление, что не отрекался от нее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима.