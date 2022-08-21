В «Яндексе» объяснили повышение цен на такси заботой о пермяках

22 августа 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Одна из причин повышения цены — выросшая стоимость обслуживания авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис «Яндекс.Такси» поднимает цены для своих пассажиров в Перми. В компании решение объяснили тем, что это позволит увеличить количество водителей и, таким образом, снизить цены в час пик. «Предполагается, что повышение цен позволит привлечь водителей. А за счет увеличения числа водителей могут снизиться и цены во время „высокого спроса“», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go. Также одной из причин изменения цен «Яндекс» называет выросшую стоимость обслуживания авто. Для иллюстрации уровня повышения в компании приводят такой пример: поездка машиной эконом-класса длительностью в 13 минут и длиной в 6 км теперь стоит 131,3 рубля вместо 119,5 рубля. «Яндекс.Такси» уже повышал цены весной этого года. Тогда причиной также называлось удорожание обслуживания автомобилей.

Сервис «Яндекс.Такси» поднимает цены для своих пассажиров в Перми. В компании решение объяснили тем, что это позволит увеличить количество водителей и, таким образом, снизить цены в час пик. «Предполагается, что повышение цен позволит привлечь водителей. А за счет увеличения числа водителей могут снизиться и цены во время „высокого спроса“», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go. Также одной из причин изменения цен «Яндекс» называет выросшую стоимость обслуживания авто. Для иллюстрации уровня повышения в компании приводят такой пример: поездка машиной эконом-класса длительностью в 13 минут и длиной в 6 км теперь стоит 131,3 рубля вместо 119,5 рубля. «Яндекс.Такси» уже повышал цены весной этого года. Тогда причиной также называлось удорожание обслуживания автомобилей.