21 августа 2022

В «Яндексе» объяснили повышение цен на такси заботой о пермяках

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, яндекс такси, перевозка пассажиров, услуги перевозки
Одна из причин повышения цены — выросшая стоимость обслуживания авто Фото:

Сервис «Яндекс.Такси» поднимает цены для своих пассажиров в Перми. В компании решение объяснили тем, что это позволит увеличить количество водителей и, таким образом, снизить цены в час пик.

«Предполагается, что повышение цен позволит привлечь водителей. А за счет увеличения числа водителей могут снизиться и цены во время „высокого спроса“», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go.

Также одной из причин изменения цен «Яндекс» называет выросшую стоимость обслуживания авто. Для иллюстрации уровня повышения в компании приводят такой пример: поездка машиной эконом-класса длительностью в 13 минут и длиной в 6 км теперь стоит 131,3 рубля вместо 119,5 рубля. «Яндекс.Такси» уже повышал цены весной этого года. Тогда причиной также называлось удорожание обслуживания автомобилей.

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Сервис «Яндекс.Такси» поднимает цены для своих пассажиров в Перми. В компании решение объяснили тем, что это позволит увеличить количество водителей и, таким образом, снизить цены в час пик. «Предполагается, что повышение цен позволит привлечь водителей. А за счет увеличения числа водителей могут снизиться и цены во время „высокого спроса“», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go. Также одной из причин изменения цен «Яндекс» называет выросшую стоимость обслуживания авто. Для иллюстрации уровня повышения в компании приводят такой пример: поездка машиной эконом-класса длительностью в 13 минут и длиной в 6 км теперь стоит 131,3 рубля вместо 119,5 рубля. «Яндекс.Такси» уже повышал цены весной этого года. Тогда причиной также называлось удорожание обслуживания автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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