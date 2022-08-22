«Новые люди» призвали ввести льготы для детей на занятия спортом

Александр Демин предлагает ввести в РФ аналог Пушкинской карты для детей, занимающихся спортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в свердловские губернаторы от «Новых людей», депутат Госдумы РФ Александр Демин считает необходимым ввести на федеральном уровне льготы для занятия спортом детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития (сейчас таких льгот на всероссийском уровне не введено). Об этом он заявил в минувшие выходные на встрече с тренерами, спортсменами и руководителями спортивных школ Свердловской области.

Предложение Демина уже поддержали в Госдуме — продвигать его на федеральном уровне пообещал зампред комитета ГД по спорту Амир Хамитов. «Предлагаю по аналогии с Пушкинской картой предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет. Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщил Демин.

Аналог Пушкинской карты, по мнению Демина, можно назвать в честь известной фигуристки, олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи Юлии Липницкой, уроженки Екатеринбурга. Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов пояснил, что комитет Госдумы по спорту в ближайшее время рассмотрит предложение Демина. «Создание аналога Пушкинской карты для спорта потребует дополнительных бюджетных ассигнований. Будем добиваться от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин, оценки объема потребностей и выделения дополнительных средств на реализацию этой инициативы», — подчеркнул он.

Участники мероприятия обсудили с Александром Деминым и ситуацию с доступностью площадок и помещений для проведения спортивных занятий, а также необходимость их капремонта. Один из активных екатеринбуржцев, сын которого занимается футболом, заявил, к примеру, о проблемах с затянувшимся ремонтом футбольных площадок во дворах Кировского района Екатеринбурга, по улице Советской. Местные жители, как выяснилось, неоднократно обращались к властям с просьбой о реконструкции покрытия площадок, но до сегодняшнего дня ситуация не изменилась. «Новые люди» подготовят запрос по данной ситуации в адрес администрации региона и возьмут ситуацию на контроль.

Проблему доступности спорта для детей Александр Демин обсудил с жителями Екатеринбурга Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»