Дело южан, избивших свердловчанок возле автобуса, передали в суд

Молодых людей будут судить по четырем статьям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Уголовное дело южан, которые в феврале 2022 года приставали к пассажирке автобуса №57, а затем избили обеих женщин, передали в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганском нападении на остановке общественного транспорта на мать с дочерью и открытых хищениях имущества у граждан на территории Железнодорожного района Екатеринбурга», — сообщили представители прокуратуры.

По версии следствия, 11 февраля 2022 года обвиняемые, нарушавшие общественный порядок в автобусе, неоднократно оскорбили молодую девушку, а также ударили ее рукой и ногой по голове и колену. После этого екатеринбурженка позвонила своей матери и попросила встретить ее на остановке «Пехотинцев». Молодые люди вышли вслед за потерпевшей, толкнули ее на землю и начали бить руками по голове, рукам и ногам, а затем схватили девушку и бросили об стену здания. Подоспевшая на помощь мать также пострадала от рук нападавших — она получила перелом левой лодыжки.

«По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 г. р. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них — ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также в ходе следствия выяснилось, что нарушители ранее совершали и другие преступления. По данным Следственного комитета по Свердловской области, 16 мая 2021 года один из фигурантов избил несовершеннолетнего и отобрал у него тысячу рублей. Также днем 9 сентября 2021 года другой обвиняемый похитил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами на сумму более 17 тысяч рублей, а водителя избил. Молодых людей будут судить по четырем статьям: хулиганство с применением насилия к гражданам, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж с применением насилия и разбой с применением насилия.

Инцидент между южанами и женщинами произошел в Екатеринбурге вечером 11 февраля. Агрессивно настроенные юноши приставали к пассажирке автобуса №57, после чего завязался конфликт. Девушка позвонила матери и попросила встретить на остановке. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. В полиции позднее заявили о возбуждении уголовного дела. Тогда свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться с компанией подростков-южан, молодых людей задержали.