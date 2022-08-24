В центре Екатеринбурга врезались две иномарки. Фото

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
ДТП произошло на пересечении улиц Карла Либкнехта — Ленина Фото:

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Карла Либкнехта — Ленина столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Две иномарки устроили ДТП в центре Екатеринбурга. Авария произошла около 9 часов вечера 24 августа», — сообщает очевидец. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу рассказал корреспонденту URA.RU, что, по предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта произошло смертельное ДТП, водитель проехал на красный и сбил пешехода.

Фото:

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В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Карла Либкнехта — Ленина столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Две иномарки устроили ДТП в центре Екатеринбурга. Авария произошла около 9 часов вечера 24 августа», — сообщает очевидец. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу рассказал корреспонденту URA.RU, что, по предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта произошло смертельное ДТП, водитель проехал на красный и сбил пешехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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