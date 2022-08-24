ДТП произошло на пересечении улиц Карла Либкнехта — Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Карла Либкнехта — Ленина столкнулись две иномарки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Две иномарки устроили ДТП в центре Екатеринбурга. Авария произошла около 9 часов вечера 24 августа», — сообщает очевидец. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу рассказал корреспонденту URA.RU, что, по предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта произошло смертельное ДТП, водитель проехал на красный и сбил пешехода.