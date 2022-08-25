Евгению Ройзману запретили вести соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Окружение экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому суд накануне запретил вести соцсети, защищается от претензий силовиков. На это указывает то, что днем 26 августа, как заметил корреспондент URA.RU, название его telegram-канала было изменено сначала на «Официальный телеграм канал сторонников Евгения Ройзмана», а затем — на «Канал сторонников Евгения Ройзмана». Ранее канал Ройзмана носил название «Евгений Ройзман официальный канал».

«Мы в таких случаях делаем просто анонс, что канал, например, ведет жена и продолжаем. Я думаю, изменением названия канала они подчеркивают, что он [Ройзман] не один — канал ведут все. Хотя здесь перестраховка излишня. Потому что там народ достаточно опытный, и они понимают, что достаточно зафиксировать, что ведет не Ройзман и все, никаких претензий к нему не будет», — оценил адвокат Сергей Колосовский. При этом адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов в разговоре с агентством заявил, что не знает, с чем связан ребрендинг, поскольку не имеет отношения к каналу. «Возможно, [его ведет] кто-то из помощников. Но это точно не Евгений Вадимович. Он запреты, наложенные судом, не нарушает», — заверил юрист.

Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.

МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.

Вечером 25-го в telegram-канале Ройзмана было опубликовано его фото с домашним котом. Через некоторое время публикацию удалили.

Фото: скриншот