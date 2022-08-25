Махонин намерен перенять важный опыт у Ульяновска

Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что планирует вместе с промышленниками съездить в Ульяновскую область и изучить там опыт организации особых экономических зон. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, об этом он заявил после подписания соглашения о сотрудничестве между регионами, подписи под которым поставили Дмитрий Махонин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Мы обязательно съездим с нашими промышленниками в Ульяновскую область. Надо использовать опыт тех регионов, которые в чем-то нас опережают. В частности, область значительно продвинулась в создании и развитии особых экономических зон. Мы с нашей особой экономической зоной „Пермь“ только в начале этого пути», — отметил Махонин. Он добавил, что в будущем предприятия обоих регионов могут претендовать на статус резидентов и в ульяновской ОЭЗ и в пермской.

На встрече с Алексеем Русских Дмитрий Махонин обсудил также развитие промышленной кооперации между регионами. Пермский край готов сотрудничать по линии машиностроения, металлообработки и поставки комплектующих радиоэлектронных товаров. Также губернаторы подписали соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Алексей Русских заявил, что считает перспективным для сотрудничества также сферы туризма, изготовления стройматериалов и создание логистических центров. И предложил Прикамью присоединиться к проекту прямого регулярного контейнерного поезда из Китая.

Делегация Ульяновской области приехала в Пермь 26 августа. Алексей Русских уже посетил АО «ОДК — Авиадвигатель», где принял участие в круглом столе по импортозамещению в области производства авиадвигателей. Также он планирует побывать на АО «Редуктор-ПМ» и в фонде «Региональный центр инжиниринга».