Жители аварийного дома в Тобольске пожаловались на нашествие мародеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жильцы тобольского аварийного дома пожаловались на нашествие мародеров, которые начали разбирать здание, не дожидаясь расселения. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы обратится к взрослым людям и подросткам, которые уже начали разбирать дом на улице Ленина, 134. Нас еще не расселили! Тащат металл и прочие ценности. Вы когда в чужое жилище вламываетесь, разбиваете окна, то вы задумайтесь о последствиях? Мы будем писать на вас заявление», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование тоболяков. «Нас когда расселяли, Ленина, 154, так соседи остались. Они с документами не могли там разобраться. Так все квартиры повскрывали, как дикари начали выносить. У соседа вскрыли, „плазму“ уже вынесли, он успел приехать. Дикари», — сообщила Светлана Тортикова. «По фото вроде дом неплохой, кирпичный, крыша хорошая, зачем его сносить? Что с ним не так?», — поинтересовалась Дарена Светлая.

В городской отдел УВД направлен запрос. Ответ на него ожидается.