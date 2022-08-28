28 августа 2022
27 августа 2022

В Пермском крае мэрия раздаст бюджетные деньги УК и ТСЖ

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Полученные денежные средства организации могут потратить на благоустройство придомовых территорий Фото:

В Чусовом (Пермский край) завершился конкурс среди управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Организации соревновались между собой на лучшую придомовую территорию. В итоге первое место и 200 тысяч рублей досталось ТСЖ «Юность», сообщается в паблике «Чусовой.Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте».

Созданная администрацией комиссия провела осмотр придомовых территорий, заявленных на конкурс. На заседании подведены следующие итоги:

  • 1 место — 200 000 рублей — ТСЖ «Юность» — ул. Мира, д. 2, корп. 1;
  • 2 место — 150 000 рублей — ООО УК «Эко-Дом» — ул. Чайковского, д. 26;
  • 3 место — 75 000 рублей — ООО «УК „Ерзовка“ — ул. Космонавтов, д. 9;
  • 4 место — 50 000 рублей — ООО „УК ‚Ерзовка‘ — ул. Коммунистическая, д. 6, к. 1;
  • 5 место — 25 000 рублей — ТСЖ ‚Китайская стена‘ — ул. Мира, д. 10.

Всего в конкурсе участвовали 10 придомовых территорий. Призовую субсидию организации могут потратить только на приобретение товаров или выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.

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В Чусовом (Пермский край) завершился конкурс среди управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Организации соревновались между собой на лучшую придомовую территорию. В итоге первое место и 200 тысяч рублей досталось ТСЖ «Юность», сообщается в паблике «Чусовой.Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте». Созданная администрацией комиссия провела осмотр придомовых территорий, заявленных на конкурс. На заседании подведены следующие итоги: Всего в конкурсе участвовали 10 придомовых территорий. Призовую субсидию организации могут потратить только на приобретение товаров или выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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