В Пермском крае мэрия раздаст бюджетные деньги УК и ТСЖ

29 августа 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Полученные денежные средства организации могут потратить на благоустройство придомовых территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чусовом (Пермский край) завершился конкурс среди управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Организации соревновались между собой на лучшую придомовую территорию. В итоге первое место и 200 тысяч рублей досталось ТСЖ «Юность», сообщается в паблике «Чусовой.Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте». Созданная администрацией комиссия провела осмотр придомовых территорий, заявленных на конкурс. На заседании подведены следующие итоги: 1 место — 200 000 рублей — ТСЖ «Юность» — ул. Мира, д. 2, корп. 1;

2 место — 150 000 рублей — ООО УК «Эко-Дом» — ул. Чайковского, д. 26;

3 место — 75 000 рублей — ООО «УК „Ерзовка“ — ул. Космонавтов, д. 9;

4 место — 50 000 рублей — ООО „УК ‚Ерзовка‘ — ул. Коммунистическая, д. 6, к. 1;

5 место — 25 000 рублей — ТСЖ ‚Китайская стена‘ — ул. Мира, д. 10. Всего в конкурсе участвовали 10 придомовых территорий. Призовую субсидию организации могут потратить только на приобретение товаров или выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.

В Чусовом (Пермский край) завершился конкурс среди управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Организации соревновались между собой на лучшую придомовую территорию. В итоге первое место и 200 тысяч рублей досталось ТСЖ «Юность», сообщается в паблике «Чусовой.Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте». Созданная администрацией комиссия провела осмотр придомовых территорий, заявленных на конкурс. На заседании подведены следующие итоги: Всего в конкурсе участвовали 10 придомовых территорий. Призовую субсидию организации могут потратить только на приобретение товаров или выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.