В мэрии Перми объяснили обвал грунта у высотки на берегу Камы

30 августа 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Грунт не обвалился, в этом месте выкорчевали старое дерево, сообщили в мэрии (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Обвал грунта около многоэтажки в Кировском районе Перми произошел из-за сноса старого дерева при строительстве новой набережной Камы. Как сообщили URA.RU в мэрии, жителям дома, которые испугались за его сохранность, беспокоиться не о чем. «В указанном месте на улице Кировоградской ранее было убрано аварийное дерево, корни которого прорастали под бортовыми камнями парковки дома. В результате несколько бортовых камней было смещено. В последующем благоустройство будет восстановлено», — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство». Все работы выполняются по проекту, с соблюдением всех требований безопасности, соседним домам ничего не угрожает, уверяют чиновники. Как рассказали в мэрии, на набережной установят систему дождевой канализации, с верхнего яруса вода будет стекать через специальную систему водоотведения в реку. На самих откосах установят георешетку с травами, деревьями и кустарниками. Чтобы откосы держались, предусмотрены специальные подпорные стенки. Ранее, как рассказывало URA.RU, жители нескольких многоэтажек по улице Кировоградская в Перми опасались провала грунта под своими домами из-за активных работ по капремонту набережной Камы. Жильцы считали, что работы могут вестись с нарушениями правил безопасности.

Обвал грунта около многоэтажки в Кировском районе Перми произошел из-за сноса старого дерева при строительстве новой набережной Камы. Как сообщили URA.RU в мэрии, жителям дома, которые испугались за его сохранность, беспокоиться не о чем. «В указанном месте на улице Кировоградской ранее было убрано аварийное дерево, корни которого прорастали под бортовыми камнями парковки дома. В результате несколько бортовых камней было смещено. В последующем благоустройство будет восстановлено», — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство». Все работы выполняются по проекту, с соблюдением всех требований безопасности, соседним домам ничего не угрожает, уверяют чиновники. Как рассказали в мэрии, на набережной установят систему дождевой канализации, с верхнего яруса вода будет стекать через специальную систему водоотведения в реку. На самих откосах установят георешетку с травами, деревьями и кустарниками. Чтобы откосы держались, предусмотрены специальные подпорные стенки. Ранее, как рассказывало URA.RU, жители нескольких многоэтажек по улице Кировоградская в Перми опасались провала грунта под своими домами из-за активных работ по капремонту набережной Камы. Жильцы считали, что работы могут вестись с нарушениями правил безопасности.