В Магнитогорске в бизнес-центре нашли опасное вещество

31 августа 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Клининг-менеджер обнаружила ртуть на дне сантехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) клининг-менеджер многоэтажного бизнес центра забила тревогу — на дне сантехники она нашла ртуть. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «Во время уборки комнат общего пользования на дне сантехники клининг-менеджер увидела руть. Спасатели Магнитогорского отряда ПСС выехали на место и приступили к ликвидации „тихого сброса“ опасного вещества», — заявили в пресс-службе ППС. Спасатели Магнитогорского отряда ПСС области произвели демеркуризацию помещения: водоснабжение на этаже было временно перекрыто, вода слита, ртуть собрана, а помещение проветрено. В ведомстве отметили, что количество обнаруженных «шариков» жидкого металла было небольшим и соответствовало количеству ртути из обычного градусника. Российское законодательство запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие подобные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию. При попадании в организм ртуть оказывает токсичное воздействие на пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме этого, поражаются кожа, почки, легкие и глаза.

В Магнитогорске (Челябинская область) клининг-менеджер многоэтажного бизнес центра забила тревогу — на дне сантехники она нашла ртуть. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «Во время уборки комнат общего пользования на дне сантехники клининг-менеджер увидела руть. Спасатели Магнитогорского отряда ПСС выехали на место и приступили к ликвидации „тихого сброса“ опасного вещества», — заявили в пресс-службе ППС. Спасатели Магнитогорского отряда ПСС области произвели демеркуризацию помещения: водоснабжение на этаже было временно перекрыто, вода слита, ртуть собрана, а помещение проветрено. В ведомстве отметили, что количество обнаруженных «шариков» жидкого металла было небольшим и соответствовало количеству ртути из обычного градусника. Российское законодательство запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие подобные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию. При попадании в организм ртуть оказывает токсичное воздействие на пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме этого, поражаются кожа, почки, легкие и глаза.