Немцы резко изменили позицию по переговорам с Путиным

Шольц и Макрон в последние недели несколько раз звонили Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство опрошенных граждан Германии требует от канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте немецкого издания n-tv.

«Подавляющее большинство из 87 процентов немцев во всех избирательных группах считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно. Канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели несколько раз звонили президенту России Владимиру Путину по поводу войны на Украине», — сообщается на сайте n-tv.

Немецкое издание также добавило, что подавляющее большинство, 77 процентов, также считают, что на данном этапе Западу следует приложить конкретные усилия, чтобы начать переговоры о прекращении войны. 17 процентов считают, что Западу сейчас не следует этого делать.

Ранее Германия активно поддерживала украинскую сторону в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Однако на фоне трудностей с поставкой энергоносителей и возникшим из-за этого кризисом, немцы все активнее стали требовать от Олафа Шольца и Эммануэля Макрона договоренности с президентом России Владимиром Путиным.