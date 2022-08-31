Президент Узбекистана обвинил СССР в «уничтожении цвета нации»

31 августа 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Президент Узбекистана обвинил СССР в «уничтожении цвета нации» Официальный сайт правительства республики Узбекистан Президент Узбекистана обвинил СССР в «уничтожении цвета нации». Об этом сообщается на сайте правительства республики Узбекистан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 августа посетил мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» — комплекс памяти жертвам репрессий. В ходе мероприятия он высказался о том, что во времена СССР преобладали несправедливые репрессии против республик — уничтожался «цвет нации». «100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации», — сказал Мирзиеев. Он также подчеркнул, что власти СССР придумали ложные обвинения, чтобы подавить лидеров. «Что, в других республиках не было недостатков? Такие болезненные события никогда не могут быть забыты», — сказал он во время экскурсии по мемориальному комплексу. Продолжая свою мысль, президент высказался, что «еще в 80-х годах прошлого века тысячи соотечественников [узбеков] были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами». Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре покажут спектакль о сталинских лагерях. Он вдохновлен очерками Варлама Шаламова «Колымские рассказы»

Президент Узбекистана обвинил СССР в «уничтожении цвета нации». Об этом сообщается на сайте правительства республики Узбекистан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 августа посетил мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» — комплекс памяти жертвам репрессий. В ходе мероприятия он высказался о том, что во времена СССР преобладали несправедливые репрессии против республик — уничтожался «цвет нации». «100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации», — сказал Мирзиеев. Он также подчеркнул, что власти СССР придумали ложные обвинения, чтобы подавить лидеров. «Что, в других республиках не было недостатков? Такие болезненные события никогда не могут быть забыты», — сказал он во время экскурсии по мемориальному комплексу. Продолжая свою мысль, президент высказался, что «еще в 80-х годах прошлого века тысячи соотечественников [узбеков] были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами». Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре покажут спектакль о сталинских лагерях. Он вдохновлен очерками Варлама Шаламова «Колымские рассказы»