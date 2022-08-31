31 августа 2022

В Челябинской области решили, как забирать недра у олигархов

© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, шахта, центральная
Право на разработку недр могут приостановить по разработанному регламенту Фото:

В Челябинской области приняли порядок, определяющий причины и регламент прекращения, приостановки и ограничения прав пользования недрами. Приказ подписал министр промышленности Павел Рыжий.

«Утвердить прилагаемый порядок прекращения права пользования участками недр местного значений, в том числе досрочного, приостановления или ограничения прав. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания», — сообщается в тексте приказа минпрома.

Досрочно прекратить права можно в нескольких случаях. Общим для всех действий является возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, систематическое нарушение условий пользования и другие причины. Как сказано в документе, инициировать процедуру могут как сами пользователи, так и министерство в лице созданной комиссии. При этом власти будут основываться на своих данных и информации от профильных ведомств РФ, госреестров и ряде других сведений.

В минпроме URA.RU пояснили, что подобный порядок в Челябинской области принят впервые. Потребность в документе возникла, поскольку федеральные власти наделили регионы регулирующими функциями в данной сфере.

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В Челябинской области приняли порядок, определяющий причины и регламент прекращения, приостановки и ограничения прав пользования недрами. Приказ подписал министр промышленности Павел Рыжий. «Утвердить прилагаемый порядок прекращения права пользования участками недр местного значений, в том числе досрочного, приостановления или ограничения прав. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания», — сообщается в тексте приказа минпрома. Досрочно прекратить права можно в нескольких случаях. Общим для всех действий является возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, систематическое нарушение условий пользования и другие причины. Как сказано в документе, инициировать процедуру могут как сами пользователи, так и министерство в лице созданной комиссии. При этом власти будут основываться на своих данных и информации от профильных ведомств РФ, госреестров и ряде других сведений. В минпроме URA.RU пояснили, что подобный порядок в Челябинской области принят впервые. Потребность в документе возникла, поскольку федеральные власти наделили регионы регулирующими функциями в данной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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