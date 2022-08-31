В Челябинской области решили, как забирать недра у олигархов

01 сентября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Право на разработку недр могут приостановить по разработанному регламенту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области приняли порядок, определяющий причины и регламент прекращения, приостановки и ограничения прав пользования недрами. Приказ подписал министр промышленности Павел Рыжий. «Утвердить прилагаемый порядок прекращения права пользования участками недр местного значений, в том числе досрочного, приостановления или ограничения прав. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания», — сообщается в тексте приказа минпрома. Досрочно прекратить права можно в нескольких случаях. Общим для всех действий является возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, систематическое нарушение условий пользования и другие причины. Как сказано в документе, инициировать процедуру могут как сами пользователи, так и министерство в лице созданной комиссии. При этом власти будут основываться на своих данных и информации от профильных ведомств РФ, госреестров и ряде других сведений. В минпроме URA.RU пояснили, что подобный порядок в Челябинской области принят впервые. Потребность в документе возникла, поскольку федеральные власти наделили регионы регулирующими функциями в данной сфере.

В Челябинской области приняли порядок, определяющий причины и регламент прекращения, приостановки и ограничения прав пользования недрами. Приказ подписал министр промышленности Павел Рыжий. «Утвердить прилагаемый порядок прекращения права пользования участками недр местного значений, в том числе досрочного, приостановления или ограничения прав. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания», — сообщается в тексте приказа минпрома. Досрочно прекратить права можно в нескольких случаях. Общим для всех действий является возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, систематическое нарушение условий пользования и другие причины. Как сказано в документе, инициировать процедуру могут как сами пользователи, так и министерство в лице созданной комиссии. При этом власти будут основываться на своих данных и информации от профильных ведомств РФ, госреестров и ряде других сведений. В минпроме URA.RU пояснили, что подобный порядок в Челябинской области принят впервые. Потребность в документе возникла, поскольку федеральные власти наделили регионы регулирующими функциями в данной сфере.