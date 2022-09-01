В ЛНР раскрыли число медиков из Пермского края

Правительство ЛНР: в регионе работают 19 медиков из больниц Пермского края

02 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Российские врачи ежедневно принимают более 500 жителей ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Луганской народной республики раскрыло численность российских медиков, работающих в местных больницах. Из Пермского края жителям ЛНР помощь оказывают 19 человек. «География региональной шефской помощи огромна это и Республика Башкортостан — 11 человек и Астраханская область — 11 человек. Волгоградская область — 19 человек. Пермский край — 19 человек. Саратовская область — 19 человек», — говорится в telegram-канале кабмина ЛНР. Каждый день российские специалисты принимают больше 500 пациентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в августе в Северодонецк прибыла первая группа пермских врачей. Этому городу Прикамье уделяет отдельное внимание — губернатор Дмитрий Махонин лично посетил его и подписал с главой соглашение о восстановлении города. На это уже выделено полмиллиарда рублей из бюджета края. Кроме медиков в ЛНР работает группа пермских министров. Между тем, в Прикамье давно наблюдается дефицит врачей, восполнить который власти пытаются, выделяя деньги на спецвыплаты медикам, работающим в глубинке и другие меры. На территории ЛНР, ДНР и Украины 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса от киевской агрессии. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная. Многие российские регионы сейчас оказывают помощь освобожденным территориям.

Правительство Луганской народной республики раскрыло численность российских медиков, работающих в местных больницах. Из Пермского края жителям ЛНР помощь оказывают 19 человек. «География региональной шефской помощи огромна это и Республика Башкортостан — 11 человек и Астраханская область — 11 человек. Волгоградская область — 19 человек. Пермский край — 19 человек. Саратовская область — 19 человек», — говорится в telegram-канале кабмина ЛНР. Каждый день российские специалисты принимают больше 500 пациентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в августе в Северодонецк прибыла первая группа пермских врачей. Этому городу Прикамье уделяет отдельное внимание — губернатор Дмитрий Махонин лично посетил его и подписал с главой соглашение о восстановлении города. На это уже выделено полмиллиарда рублей из бюджета края. Кроме медиков в ЛНР работает группа пермских министров. Между тем, в Прикамье давно наблюдается дефицит врачей, восполнить который власти пытаются, выделяя деньги на спецвыплаты медикам, работающим в глубинке и другие меры. На территории ЛНР, ДНР и Украины 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса от киевской агрессии. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная. Многие российские регионы сейчас оказывают помощь освобожденным территориям.