Челябинская область вошла в топ регионов, опасных для детей

Рейтинг "ВСК": Челябинской область попала в число самых травмоопасных регионов для детей

В школах дети чаще всего падают на переменах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ регионов, где чаще всего травмируются школьники. В регионе фиксируется 2% происшествий от общего числа несчастных случаев с детьми.

«Удмуртия стала самым травмоопасным регионом для школьников. В антирейтинг также вошли Башкортостан (4%), Приморский край (3%), Челябинская область (2%), Белгородская область (2%). Самым безопасным для школьников регионом стала Ленинградская область», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования страховую компанию «ВСК».

Травмы дети чаще всего получают во время тренировок, спортивных игр и уроков физкультуры. В школе они обычно падают во время перемены с лестницы или на уроке со стула, получая вывих ноги.