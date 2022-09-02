Челябинская область вошла в топ регионов, опасных для детей

Челябинская область вошла в топ регионов, где чаще всего травмируются школьники. В регионе фиксируется 2% происшествий от общего числа несчастных случаев с детьми.
«Удмуртия стала самым травмоопасным регионом для школьников. В антирейтинг также вошли Башкортостан (4%), Приморский край (3%), Челябинская область (2%), Белгородская область (2%). Самым безопасным для школьников регионом стала Ленинградская область», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования страховую компанию «ВСК».
Травмы дети чаще всего получают во время тренировок, спортивных игр и уроков физкультуры. В школе они обычно падают во время перемены с лестницы или на уроке со стула, получая вывих ноги.
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