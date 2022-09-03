В Каменске-Уральском водитель без прав протаранил остановку

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22-летний местный житель на ВАЗ-2109 въехал в остановку. В ДТП никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«Авария произошла в районе дома №14 на улице Алюминиевой вечером 3 сентября. Молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением и наехал на остановочный комплекс. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Машина получила механические повреждения», — рассказали инспекторы.
Водителю выписали административный протокол за управление машиной без прав. Выяснилось, что за руль его пустил друг. Друга, в свою очередь, также привлекли к ответственности.
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22-летний местный житель на ВАЗ-2109 въехал в остановку. В ДТП никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла в районе дома №14 на улице Алюминиевой вечером 3 сентября. Молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением и наехал на остановочный комплекс. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Машина получила механические повреждения», — рассказали инспекторы. Водителю выписали административный протокол за управление машиной без прав. Выяснилось, что за руль его пустил друг. Друга, в свою очередь, также привлекли к ответственности.