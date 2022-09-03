03 сентября 2022

В Каменске-Уральском водитель без прав протаранил остановку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
22-летнего свердловчанина за руль пустил друг, и он врезался в остановку (фото из архива) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22-летний местный житель на ВАЗ-2109 въехал в остановку. В ДТП никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Авария произошла в районе дома №14 на улице Алюминиевой вечером 3 сентября. Молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением и наехал на остановочный комплекс. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Машина получила механические повреждения», — рассказали инспекторы.

Водителю выписали административный протокол за управление машиной без прав. Выяснилось, что за руль его пустил друг. Друга, в свою очередь, также привлекли к ответственности.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22-летний местный житель на ВАЗ-2109 въехал в остановку. В ДТП никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла в районе дома №14 на улице Алюминиевой вечером 3 сентября. Молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением и наехал на остановочный комплекс. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Машина получила механические повреждения», — рассказали инспекторы. Водителю выписали административный протокол за управление машиной без прав. Выяснилось, что за руль его пустил друг. Друга, в свою очередь, также привлекли к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...