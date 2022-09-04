Мэрия Перми выбирает подрядчика для ремонта первой частной типографии

Мэрия Перми ищет подрядчика для ремонта «Типографии Заозерского»

05 сентября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Дом на Горького, 18 ждет обновление (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Перми планируют отреставрировать здание на ул. Максима Горького, 18, где ранее размещалась первая частная типография города. Аукционные документы по поиску подрядчика на ремонт объекта культурного наследия «Типография Заозерского» размещены на портале госзакупок. «Объект работ: Проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия „Типография Заозерского“, для современного использования. Начальная цена — 4 997 510 рублей», — указано в закупке. Прием заявок от подрядчиков уже завершен, сегодня комиссия приступила к работе по оценке предложений. «Типография Заозерского» в двухэтажном полукаменном здании открылась в 1874 году. Сейчас здесь расположен отдел по вопросам расселения из аварийного жилья управления муниципальным жилищным фондом Перми.

Власти Перми планируют отреставрировать здание на ул. Максима Горького, 18, где ранее размещалась первая частная типография города. Аукционные документы по поиску подрядчика на ремонт объекта культурного наследия «Типография Заозерского» размещены на портале госзакупок. «Объект работ: Проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия „Типография Заозерского“, для современного использования. Начальная цена — 4 997 510 рублей», — указано в закупке. Прием заявок от подрядчиков уже завершен, сегодня комиссия приступила к работе по оценке предложений. «Типография Заозерского» в двухэтажном полукаменном здании открылась в 1874 году. Сейчас здесь расположен отдел по вопросам расселения из аварийного жилья управления муниципальным жилищным фондом Перми.