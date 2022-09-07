Экс-депутат Госдумы требует узаконить магазины и парковки в Челябинске

Экс-депутат Госдумы Барышев требует в суде узаконить магазины и парковки в Челябинске

Компания Андрея Барышева подала в суд на мэрию Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма бывшего депутата Госдумы Андрея Барышева потребовала от администрации Челябинска узаконить 15 магазинов, два офисных здания и шесть парковок на северо-западе областного центра. Это следует из базы судебных дел.

«ООО „Инфраинвест“ обратилось с заявлением о признании незаконным отказа администрации Челябинска в выдаче разрешений на строительство следующих объектов на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0712005:529 по улице Молдавской, 18 в Курчатовском районе Челябинска: магазины №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; офисные здания № 1,2; объекты хранения автотранспорта № 1,2, 3, 4, 5, 6. И об обязании администрации Челябинска в течение двух дней с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу выдать разрешения на строительство этих объектов», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Указанный участок расположен на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы. Как следует из материалов дела, суд принял иск к рассмотрению. Первое заседание назначено на 5 ноября.

В свою очередь, мэрия Челябинска ведет с «Инфраинвестом» тяжбу, требуя признания незаконным целого комплекса строений на пересечении тех же улиц и их сноса. В рамках процесса чиновники уже добились наложения судебного ареста на АЗС, газозаправочную станции, автомойку, шиномонтаж и котельную.

По данным сервиса СБИС, владельцем компании является экс-депутат Госдумы Андрей Барышев. Барышев избрался в Госдуму в 2016 году при поддержке «Единой России». В 2021 ему не удалось ни вновь договориться с ЕР, ни заручиться поддержкой иных политические партий. Отказавшись от переизбрания, политик решил сосредоточиться на общественной работе в рамках своего фонда «Соцгород».