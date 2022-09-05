Мэрия Челябинска добилась ареста АЗС и автомойки экс-депутата Госдумы

06 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Андрей Барышев оказался на грани очередного поражения в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Челябинска добивается ареста заправочной станции, автомойки и нескольких строений, возведенных фирмой «ИнфраИнвест» на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы. Это следует из базы судебных дел. По данным сервиса СБИС, владельцем компании является экс-депутат Госдумы Андрей Барышев. «Заявление Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить ООО „ИнфраИнвест“ и иным лицам осуществлять строительство на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0712005:529 на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы. Запретить управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объектов, расположенных на участке: автозаправочной станции, газозаправочной станции, автомойки, шиномонтажа, котельной», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, мэрия добивается признания всего комплекса строений самовольными постройками и, соответственно, их сноса. Заявление было подано в суд 29 августа, следующее заседание назначено на 5 октября. По заявлению властей, на проспекте Победы от улицы Солнечной до Молдавской появится новая пешеходная зона. Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году при поддержке «Единой России». К следующим выборам его отношения с партией власти испортились, а другие политические силы отказались его поддержать. Попытавшись выдвинуться самостоятельно, политик не смог собрать нужное количество подписей и снялся с выборов. Барышев заявил, что сосредоточится на общественной работе в рамках своего фонда «Соцгород». Параллельно ему пришлось вести судебные тяжбы с властями. Так, в августе областной арбитраж отказал «Соцгороду» в иске к министерству имущества региона, в котором фонд добивался сохранения помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Челябинска добивается ареста заправочной станции, автомойки и нескольких строений, возведенных фирмой «ИнфраИнвест» на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы. Это следует из базы судебных дел. По данным сервиса СБИС, владельцем компании является экс-депутат Госдумы Андрей Барышев. «Заявление Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить ООО „ИнфраИнвест“ и иным лицам осуществлять строительство на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0712005:529 на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы. Запретить управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объектов, расположенных на участке: автозаправочной станции, газозаправочной станции, автомойки, шиномонтажа, котельной», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, мэрия добивается признания всего комплекса строений самовольными постройками и, соответственно, их сноса. Заявление было подано в суд 29 августа, следующее заседание назначено на 5 октября. По заявлению властей, на проспекте Победы от улицы Солнечной до Молдавской появится новая пешеходная зона. Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году при поддержке «Единой России». К следующим выборам его отношения с партией власти испортились, а другие политические силы отказались его поддержать. Попытавшись выдвинуться самостоятельно, политик не смог собрать нужное количество подписей и снялся с выборов. Барышев заявил, что сосредоточится на общественной работе в рамках своего фонда «Соцгород». Параллельно ему пришлось вести судебные тяжбы с властями. Так, в августе областной арбитраж отказал «Соцгороду» в иске к министерству имущества региона, в котором фонд добивался сохранения помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска.