Транспорт Челябинска изменит маршруты в День города

Из-за праздника пассажирам следует внимательно изучить новый график общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Транспорт Челябинска 10 сентября изменит свои маршруты из-за проведения Дня города. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты. Движение троллейбусов, автобусов и маршруток будет перенаправлено или частично приостановлено», — отметили в структуре мэрии.

В связи с проведением концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы № 5 следуют по маршруту: «АМЗ — пл. Революции — Железнодорожный вокзал». На время подготовки и проведения фейерверка, после 19:00, троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц, а маршруты № 10, 14, 17, 19 будут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, 12 будет приостановлено.

Трамваи будут направлены:

№3, № 20 «ЧМК — Российская — Труда — Трамвайное депо №1»;

№5 «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»;

№ 6 «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»;

№ 7 «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»;

№ 16 «Чичерина — ЧЭМК»;

№ 22 «Чичерина — Горького — Чистопольская».

Движение трамваев с 19:30 до Завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено.

После 19:00 автобусы будут направлены:

№ 8 «Мамина — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева»;

№ 15 «ЧМК — Комсомольский пр. — Чайковского — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — пр. Ленина — ПКиО»;

№ 18 «Автобусный парк — Российская — пр. Ленина — Свободы — ТРК «Алмаз»;

№ 71 «ЧМК — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Петра Столыпина».