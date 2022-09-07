07 сентября 2022

Транспорт Челябинска изменит маршруты в День города. Карта

Транспорт Челябинска изменит маршруты в День города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, девушка, транспорт, автобус, городской транспорт, молодежь, масочный режим
Из-за праздника пассажирам следует внимательно изучить новый график общественного транспорта Фото:

Транспорт Челябинска 10 сентября изменит свои маршруты из-за проведения Дня города. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты. Движение троллейбусов, автобусов и маршруток будет перенаправлено или частично приостановлено», — отметили в структуре мэрии.

В связи с проведением концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы № 5 следуют по маршруту: «АМЗ — пл. Революции — Железнодорожный вокзал». На время подготовки и проведения фейерверка, после 19:00, троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц, а маршруты № 10, 14, 17, 19 будут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, 12 будет приостановлено.

Трамваи будут направлены:

  • №3, № 20 «ЧМК — Российская — Труда — Трамвайное депо №1»;
  • №5 «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»;
  • № 6 «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»;
  • № 7 «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»;
  • № 16 «Чичерина — ЧЭМК»;
  • № 22 «Чичерина — Горького — Чистопольская».

Движение трамваев с 19:30 до Завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено.

После 19:00 автобусы будут направлены:

  • № 8 «Мамина — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева»;
  • № 15 «ЧМК — Комсомольский пр. — Чайковского — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — пр. Ленина — ПКиО»;
  • № 18 «Автобусный парк — Российская — пр. Ленина — Свободы — ТРК «Алмаз»;
  • № 71 «ЧМК — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Петра Столыпина».
Движение троллейбусов, автобусов и маршруток будет перенаправлено или частично приостановлено
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Транспорт Челябинска 10 сентября изменит свои маршруты из-за проведения Дня города. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города. «В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты. Движение троллейбусов, автобусов и маршруток будет перенаправлено или частично приостановлено», — отметили в структуре мэрии. В связи с проведением концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы № 5 следуют по маршруту: «АМЗ — пл. Революции — Железнодорожный вокзал». На время подготовки и проведения фейерверка, после 19:00, троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц, а маршруты № 10, 14, 17, 19 будут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, 12 будет приостановлено. Трамваи будут направлены: Движение трамваев с 19:30 до Завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено. После 19:00 автобусы будут направлены:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...