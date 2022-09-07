Транспорт Челябинска изменит маршруты в День города

Транспорт Челябинска 10 сентября изменит свои маршруты из-за проведения Дня города. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.
«В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты. Движение троллейбусов, автобусов и маршруток будет перенаправлено или частично приостановлено», — отметили в структуре мэрии.
В связи с проведением концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы № 5 следуют по маршруту: «АМЗ — пл. Революции — Железнодорожный вокзал». На время подготовки и проведения фейерверка, после 19:00, троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц, а маршруты № 10, 14, 17, 19 будут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, 12 будет приостановлено.
Трамваи будут направлены:
- №3, № 20 «ЧМК — Российская — Труда — Трамвайное депо №1»;
- №5 «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»;
- № 6 «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»;
- № 7 «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»;
- № 16 «Чичерина — ЧЭМК»;
- № 22 «Чичерина — Горького — Чистопольская».
Движение трамваев с 19:30 до Завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено.
После 19:00 автобусы будут направлены:
- № 8 «Мамина — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева»;
- № 15 «ЧМК — Комсомольский пр. — Чайковского — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — пр. Ленина — ПКиО»;
- № 18 «Автобусный парк — Российская — пр. Ленина — Свободы — ТРК «Алмаз»;
- № 71 «ЧМК — пр. Победы — Краснознаменная — Бр. Кашириных — Петра Столыпина».
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