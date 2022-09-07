07 сентября 2022

Мэрия Челябинска согласовала строительство новой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу построит ООО «СибирьИнстройПроект» Фото:

Мэрия Челябинска утвердила строительство новой дороги в Центральном районе от улицы Академика Королева до улицы Северной. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.

Территориально объект расположен в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от существующего примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно информации, размещенной пояснительной записке, протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина трассы — 3, 75 метра, тротуара 2,25 метра.

На данный момент уже выполнены инженерно-геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, лабораторные работы. Сделаны расчеты и составлен технический отчет. К строительству новой дороги компания «СибирьИнстройПроект» планирует приступить в ближайшее время.

Протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина трассы — 3, 75 метра, тротуара 2,25 метра

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Мэрия Челябинска утвердила строительство новой дороги в Центральном районе от улицы Академика Королева до улицы Северной. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии. Территориально объект расположен в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от существующего примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно информации, размещенной пояснительной записке, протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина трассы — 3, 75 метра, тротуара 2,25 метра. На данный момент уже выполнены инженерно-геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, лабораторные работы. Сделаны расчеты и составлен технический отчет. К строительству новой дороги компания «СибирьИнстройПроект» планирует приступить в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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