В день смерти Елизаветы II журналисты вспомнили ее встречу с Ельциным

08 сентября 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Королева Елизавета II была в России один раз, и именно тогда познакомилась с Ельциным Фото: Размик Закарян © URA.RU В Великобритании на 96-м году жизни скончалась королева Елизавета II. Многие СМИ вспоминают ее биографию, в частности, встречу с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Елизавета II была в России один раз — в 1994 году. Она прилетела в Москву 17 октября с мужем, принцем Филиппом. Ее встретили на Rolls Royce и доставили в Кремль, где королеву приветствовали президент РФ Борис Ельцин и его жена Наина. Для Елизаветы II провели экскурсию по соборам Кремля, она открыла мемориальный камень возле посольства Великобритании и побывала на открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, пишет «Рен-ТВ». Во время встречи с Елизаветой II Борис Ельцин произнес тост. Дипломат Анатолий Адамишин в книге «Английский дивертисмент» пишет, что перед торжественной речью «он внезапно начал громко стучать кулаком по столу в пандан королеве, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления». Елизавета II отреагировала в английской манере — полушутя-полусерьезно всплеснула руками и охнула, сообщают «Аргументы и Факты». Ранее URA.RU сообщало, что после смерти британской королевы Елизаветы II в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.

В Великобритании на 96-м году жизни скончалась королева Елизавета II. Многие СМИ вспоминают ее биографию, в частности, встречу с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Елизавета II была в России один раз — в 1994 году. Она прилетела в Москву 17 октября с мужем, принцем Филиппом. Ее встретили на Rolls Royce и доставили в Кремль, где королеву приветствовали президент РФ Борис Ельцин и его жена Наина. Для Елизаветы II провели экскурсию по соборам Кремля, она открыла мемориальный камень возле посольства Великобритании и побывала на открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, пишет «Рен-ТВ». Во время встречи с Елизаветой II Борис Ельцин произнес тост. Дипломат Анатолий Адамишин в книге «Английский дивертисмент» пишет, что перед торжественной речью «он внезапно начал громко стучать кулаком по столу в пандан королеве, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления». Елизавета II отреагировала в английской манере — полушутя-полусерьезно всплеснула руками и охнула, сообщают «Аргументы и Факты». Ранее URA.RU сообщало, что после смерти британской королевы Елизаветы II в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.