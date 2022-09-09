В «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел кубок губернатора Свердловской области по КВН Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

За сутки до важнейшего события для Свердловской области — выборов губернатора — политическая элита собралась на кубке главы региона по КВН. В конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» пять тысяч человек собрались посмотреть, как команды региональных и высших лиг поборются за кубок губернатора Свердловской области.

Вопреки ожиданиям сам губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов мероприятие не посетили. Несмотря на это зал был полностью заполнен зрителями, среди которых корреспондент URA.RU увидел вице-губернатора Олега Чемезова, министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, министра культуры Светлану Учайкину и главу минсоцполитики Андрея Злоказова. Также среди присутствующих были замечены главы министерств экономики и образования — Денис Мамонтов и Юрий Биктуганов соответственно.

В первых рядах также расположились спикер заксобрания Людмила Бабушкина и глава облизбиркома Елена Клименко, которая сидела вместе с замгубернатора Валерием Чайниковым. Следом за ними на кубок пришли депутаты заксобрания Вячеслав Погудин и Михаил Зубарев, вице-мэры Екатеринбурга Марина Фадеева и Алексей Бубнов. Также среди рядом корреспондент заметил председателя городской Общественной палаты Якова Силина.

Судило игру звездное жюри во главе с шоуменом и телеведущим Валдисом Пельшем. Среди звездных оценщиков шуток — радиоведущий и шоумен Александр Морозов, многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин, замгубернатора региона по соцполитике Павел Креков, участники высшей лиги КВН выступит команда «Борцы-Северный десант», а также заместитель гендиректора «АМиК» Рубен Партевян.

Свердловскую область в мероприятии представляли «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке приняли участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Спустя три часа непрерывного выступления Павел Креков объявил победителей этого сбора — кубок был вручен команде «Столик» из города Чулым (Новосибирская область).

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU