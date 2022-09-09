Свердловскому экс-соратнику Ходорковского* заблокировали счета на 5 млн рублей. Скрин

10 сентября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Владислав Постников рассказал о блокировке банковских счетов, при этом суммы в пять миллионов у него было Фото: Илья Московец © URA.RU Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» и экс-соратник беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) Владислав Постников пожаловался на то, что его банковские счета заблокировали за «ущерб, причиненный преступлением». Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь еще и заблокировали банковские счета на 5 000 000 рублей — за некий „ущерб, причиненный преступлением“. К счастью или сожалению, таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 рублей. Но банковских услуг я теперь оказался лишен», — написал Постников. Также журналист добавил, что не понимает, какой ущерб мог причинить. Он никогда не общался с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбудили уголовное дело о фейках о вооруженных силах РФ, и не получал от него денег. Постников проходит свидетелем по делу Пономарева. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. По одной из информации, у него нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США «Открытый мир», Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины. Позднее Постников раскрыл подробности, что именно изъяли из его квартиры. После допроса Постников призвал держаться подальше от иностранных агентов. Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения. * Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России. Источник фото: telegram-канал Владислава Постникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» и экс-соратник беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) Владислав Постников пожаловался на то, что его банковские счета заблокировали за «ущерб, причиненный преступлением». Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь еще и заблокировали банковские счета на 5 000 000 рублей — за некий „ущерб, причиненный преступлением“. К счастью или сожалению, таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 рублей. Но банковских услуг я теперь оказался лишен», — написал Постников. Также журналист добавил, что не понимает, какой ущерб мог причинить. Он никогда не общался с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбудили уголовное дело о фейках о вооруженных силах РФ, и не получал от него денег. Постников проходит свидетелем по делу Пономарева. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. По одной из информации, у него нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США «Открытый мир», Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины. Позднее Постников раскрыл подробности, что именно изъяли из его квартиры. После допроса Постников призвал держаться подальше от иностранных агентов. Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения. * Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России.