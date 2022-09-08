Главред «Вечерних ведомостей» раскрыл подробности обысков в своей квартире

Главред "Вечерних ведомостей" Постников: меня назначили свидетелем по делу о фейках о ВС РФ

09 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Обыски в квартире у Постникова прошли утром 8 сентября, журналиста в это время не было дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников рассказал, что его назначили свидетелем по делу о фейках о вооруженных силах РФ, возбужденному против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). У себя в telegram-канале он опубликовал большой пост, в котором также поделился, что больше претензий из-за обысков у него к соратникам телеведущего Владимира Соловьева, а не к полицейским. «Называющие себя журналистами фейкометы из [telegram-канала] „УралLive“ (связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, — прим. ред.) начали распространять фотографии вещей (некоторых из них даже не было в моей квартире!), пытаясь выставить меня (видимо) каким-то американским шпионом. Выглядело смешно и противно одновременно», — написал Постников. Среди вещей, изъятие которых журналист подтвердил — телефоны, флешка от фотоаппарата, жесткий диск компьютера и два плаката с пикета 2018-го года против ограничения интернета. «Никакого „криминального“ содержимого в изъятой технике нет, ни к одному моему аккаунту доступ следователем быть получен не может», — заявил Постников. Он недоумевает, почему многие возмутились наличием у него сертификата Open World — программы обмена между Россией и США, в которой участвовали многие политики и общественники. В частности, Постников привел в пример экс-главу Екатеринбурга и сенатора Совета Федерации от «Единой России» Александра Высокинского, который якобы тоже участвовал в программе. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», которые ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер. После допроса Постников призвал держаться подальше от иностранных агентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников рассказал, что его назначили свидетелем по делу о фейках о вооруженных силах РФ, возбужденному против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). У себя в telegram-канале он опубликовал большой пост, в котором также поделился, что больше претензий из-за обысков у него к соратникам телеведущего Владимира Соловьева, а не к полицейским. «Называющие себя журналистами фейкометы из [telegram-канала] „УралLive“ (связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, — прим. ред.) начали распространять фотографии вещей (некоторых из них даже не было в моей квартире!), пытаясь выставить меня (видимо) каким-то американским шпионом. Выглядело смешно и противно одновременно», — написал Постников. Среди вещей, изъятие которых журналист подтвердил — телефоны, флешка от фотоаппарата, жесткий диск компьютера и два плаката с пикета 2018-го года против ограничения интернета. «Никакого „криминального“ содержимого в изъятой технике нет, ни к одному моему аккаунту доступ следователем быть получен не может», — заявил Постников. Он недоумевает, почему многие возмутились наличием у него сертификата Open World — программы обмена между Россией и США, в которой участвовали многие политики и общественники. В частности, Постников привел в пример экс-главу Екатеринбурга и сенатора Совета Федерации от «Единой России» Александра Высокинского, который якобы тоже участвовал в программе. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», которые ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер. После допроса Постников призвал держаться подальше от иностранных агентов.