11 сентября 2022

МЧС России закупит технику у миасского автозавода «Урал»

Глава МЧС Александр Куренков: миасский автозавод «Урал» станет единым поставщиком техники для ведомства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конвейер АЗ
«Урал» станет единым поставщиком для МЧС Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство планирует закупать технику у автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) и компании «КамАЗ». По его словам, оба производителя техники станут едиными поставщиками.

«Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей — заводов „КамАЗ“ и „Урал“. Для нас они станут едиными поставщиками», — цитирует ТАСС слова Куренкова.

Ранее президент Владимир Путин на коллегии МЧС поручил проработать вопрос о долгосрочных контрактах с «Уралом» и «КамАзом». Работа с единым поставщиком должна снизить затраты на покупку и обслуживание техники. Доля новой техники в МЧС к 2030 году должна составлять 81%.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство планирует закупать технику у автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) и компании «КамАЗ». По его словам, оба производителя техники станут едиными поставщиками. «Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей — заводов „КамАЗ“ и „Урал“. Для нас они станут едиными поставщиками», — цитирует ТАСС слова Куренкова. Ранее президент Владимир Путин на коллегии МЧС поручил проработать вопрос о долгосрочных контрактах с «Уралом» и «КамАзом». Работа с единым поставщиком должна снизить затраты на покупку и обслуживание техники. Доля новой техники в МЧС к 2030 году должна составлять 81%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...