МЧС России закупит технику у миасского автозавода «Урал»

Глава МЧС Александр Куренков: миасский автозавод «Урал» станет единым поставщиком техники для ведомства

12 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

«Урал» станет единым поставщиком для МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство планирует закупать технику у автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) и компании «КамАЗ». По его словам, оба производителя техники станут едиными поставщиками. «Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей — заводов „КамАЗ“ и „Урал“. Для нас они станут едиными поставщиками», — цитирует ТАСС слова Куренкова. Ранее президент Владимир Путин на коллегии МЧС поручил проработать вопрос о долгосрочных контрактах с «Уралом» и «КамАзом». Работа с единым поставщиком должна снизить затраты на покупку и обслуживание техники. Доля новой техники в МЧС к 2030 году должна составлять 81%.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство планирует закупать технику у автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) и компании «КамАЗ». По его словам, оба производителя техники станут едиными поставщиками. «Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей — заводов „КамАЗ“ и „Урал“. Для нас они станут едиными поставщиками», — цитирует ТАСС слова Куренкова. Ранее президент Владимир Путин на коллегии МЧС поручил проработать вопрос о долгосрочных контрактах с «Уралом» и «КамАзом». Работа с единым поставщиком должна снизить затраты на покупку и обслуживание техники. Доля новой техники в МЧС к 2030 году должна составлять 81%.