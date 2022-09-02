В Екатеринбурге водитель Lada Granta 3 сентября около 16:10 сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. ДТП произошло на улице Бисертской, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.
«Авария произошла в 16:10 около дома №129 на улице Бисертской. Водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте», — говорится в сообщении. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги.
Машиной управлял 83-летний мужчина со стажем вождения 46 лет. Он пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что девочка появилась на дороге неожиданно. Увидев ее, он затормозил, но наезда избежать не удалось. На месте дорожной аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.
Ранее URA.RU писало про ДТП в Каменске-Уральском, где 13-летний подросток на велосипеде BMX проезжал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса Toyota Land Cruiser. Сейчас он находится в больнице.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге водитель Lada Granta 3 сентября около 16:10 сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. ДТП произошло на улице Бисертской, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «Авария произошла в 16:10 около дома №129 на улице Бисертской. Водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте», — говорится в сообщении. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги. Машиной управлял 83-летний мужчина со стажем вождения 46 лет. Он пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что девочка появилась на дороге неожиданно. Увидев ее, он затормозил, но наезда избежать не удалось. На месте дорожной аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия. Ранее URA.RU писало про ДТП в Каменске-Уральском, где 13-летний подросток на велосипеде BMX проезжал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса Toyota Land Cruiser. Сейчас он находится в больнице.