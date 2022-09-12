В Екатеринбурге экскаватор сбил пожилую женщину. Фото

13 сентября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Сбитую пенсионерку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Широкой речки экскаватор сбил пожилую женщину. Авария произошла утром 13 сентября. «Госпиталь ВОВ, экскаватор сбил бабушку на пешеходном переходе. Пульса нет», — рассказала подписчица telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото с места ДТП, женщина находится без сознания. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что авария произошла на Соболева 10/2. «Водитель экскаватора Doosan двигался по улице Соболева со стороны улицы Светлореченская в сторону улицы Оседлая, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ГИБДД. В настоящее время пожилая женщина доставлена в городскую больницу №36, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются. Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Женщина переходила пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в районе Широкой речки экскаватор сбил пожилую женщину. Авария произошла утром 13 сентября. «Госпиталь ВОВ, экскаватор сбил бабушку на пешеходном переходе. Пульса нет», — рассказала подписчица telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото с места ДТП, женщина находится без сознания. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что авария произошла на Соболева 10/2. «Водитель экскаватора Doosan двигался по улице Соболева со стороны улицы Светлореченская в сторону улицы Оседлая, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ГИБДД. В настоящее время пожилая женщина доставлена в городскую больницу №36, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются. Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Женщина переходила пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.