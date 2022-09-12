12 сентября 2022

В Екатеринбурге экскаватор сбил пожилую женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Сбитую пенсионерку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой Фото:

В Екатеринбурге в районе Широкой речки экскаватор сбил пожилую женщину. Авария произошла утром 13 сентября.

«Госпиталь ВОВ, экскаватор сбил бабушку на пешеходном переходе. Пульса нет», — рассказала подписчица telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото с места ДТП, женщина находится без сознания.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что авария произошла на Соболева 10/2. «Водитель экскаватора Doosan двигался по улице Соболева со стороны улицы Светлореченская в сторону улицы Оседлая, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ГИБДД.

В настоящее время пожилая женщина доставлена в городскую больницу №36, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.

Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Женщина переходила пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге в районе Широкой речки экскаватор сбил пожилую женщину. Авария произошла утром 13 сентября. «Госпиталь ВОВ, экскаватор сбил бабушку на пешеходном переходе. Пульса нет», — рассказала подписчица telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото с места ДТП, женщина находится без сознания. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что авария произошла на Соболева 10/2. «Водитель экскаватора Doosan двигался по улице Соболева со стороны улицы Светлореченская в сторону улицы Оседлая, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ГИБДД. В настоящее время пожилая женщина доставлена в городскую больницу №36, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются. Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Женщина переходила пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...