Свердловчане раскритиковали вандалов, устроивших пожар на мемориале ВОВ. Фото

16 сентября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

В Новоуральске неизвестные подожгли венок на мемориале ВОВ, устроив там пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Новоуральска (Свердловская область) остро отреагировали на новость о том, что неизвестные подожгли венок на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Свое возмущение они выразили под постом мэра города Вячеслава Тюменцева на его странице «ВКонтакте». «Спросить по всей строгости, создать прецедент, чтобы другим неповадно было. Каждое действие вызывает последствие, многие люди не готовы к последствиям своих действий, к сожалению», — пишет Елена Максимова. «Сто процентов молодняк. У них совсем нет воспитания. Им плевать на святость. У них нет ничего святого. Если они взрослых пожилых людей посылают куда жираф не дотянется. Пора давно уже начать воспитывать нормально, а не сопли им подтирать», — добавляет Татьяна Шебалина. Многие просят мэра усилить охрану памятника и наказать вандалов по всей строгости. Ранее глава Новоуральска опубликовал у себя «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что неизвестные подожгли венок на мемориале «Вечный огонь», тем самым устроив пожар. Он также добавил, что по факту происшествия полиция начала проверку, а по камерам наблюдения можно посмотреть, кто устроил поджог. Ранее похожий инцидент произошел в Каменске-Уральском. Там несколько подростков забрались на мемориал «Вечный огонь» и попытались пожарить картошку. Позднее в полиции назвали новость фейком и сообщили, что дети не жарили еду, а просто поставили самокат на мемориал. Виновников инцидента заставили извиниться на камеру. Пожарные быстро потушили пожар, а сотрудники дорожно-коммунальной службы оперативно привели мемориал в порядок Фото со страницы Вячеслава Тюменцева, vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Новоуральска (Свердловская область) остро отреагировали на новость о том, что неизвестные подожгли венок на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Свое возмущение они выразили под постом мэра города Вячеслава Тюменцева на его странице «ВКонтакте». «Спросить по всей строгости, создать прецедент, чтобы другим неповадно было. Каждое действие вызывает последствие, многие люди не готовы к последствиям своих действий, к сожалению», — пишет Елена Максимова. «Сто процентов молодняк. У них совсем нет воспитания. Им плевать на святость. У них нет ничего святого. Если они взрослых пожилых людей посылают куда жираф не дотянется. Пора давно уже начать воспитывать нормально, а не сопли им подтирать», — добавляет Татьяна Шебалина. Многие просят мэра усилить охрану памятника и наказать вандалов по всей строгости. Ранее глава Новоуральска опубликовал у себя «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что неизвестные подожгли венок на мемориале «Вечный огонь», тем самым устроив пожар. Он также добавил, что по факту происшествия полиция начала проверку, а по камерам наблюдения можно посмотреть, кто устроил поджог. Ранее похожий инцидент произошел в Каменске-Уральском. Там несколько подростков забрались на мемориал «Вечный огонь» и попытались пожарить картошку. Позднее в полиции назвали новость фейком и сообщили, что дети не жарили еду, а просто поставили самокат на мемориал. Виновников инцидента заставили извиниться на камеру.