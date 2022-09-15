С пермяков взыщут 5,5 млрд рублей

Жителям Пермского края за 2021 года начислили 5,5 млрд рублей налогов

16 сентября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Заплатить налоги надо до 1 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Пермского края до 1 декабря должны уплатить в казну 5,5 млрд рублей. Такова сумма имущественных налогов, которые начислили за 2021 год. Налоговые органы уже начали рассылать платежки, сообщают в краевой администрации. «Уплатить налоги на имущество необходимо до 1 декабря 2022 года. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 0,8 млн рублей — на земельный и 1,9 млрд рублей — на имущество физических лиц», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Оплатить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы России, в любом отделении банка или через платежный терминал с помощью QR-кода на квитанции. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в региональный бюджет. Сейчас он поступает в бюджеты муниципалитетов. По подсчетам мэрии Перми, после этого казна города потеряет около 900 млн рублей.

Жители Пермского края до 1 декабря должны уплатить в казну 5,5 млрд рублей. Такова сумма имущественных налогов, которые начислили за 2021 год. Налоговые органы уже начали рассылать платежки, сообщают в краевой администрации. «Уплатить налоги на имущество необходимо до 1 декабря 2022 года. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 0,8 млн рублей — на земельный и 1,9 млрд рублей — на имущество физических лиц», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Оплатить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы России, в любом отделении банка или через платежный терминал с помощью QR-кода на квитанции. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в региональный бюджет. Сейчас он поступает в бюджеты муниципалитетов. По подсчетам мэрии Перми, после этого казна города потеряет около 900 млн рублей.