15 сентября 2022

С пермяков взыщут 5,5 млрд рублей

Жителям Пермского края за 2021 года начислили 5,5 млрд рублей налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заплатить налоги надо до 1 декабря Фото:

Жители Пермского края до 1 декабря должны уплатить в казну 5,5 млрд рублей. Такова сумма имущественных налогов, которые начислили за 2021 год. Налоговые органы уже начали рассылать платежки, сообщают в краевой администрации.

«Уплатить налоги на имущество необходимо до 1 декабря 2022 года. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 0,8 млн рублей — на земельный и 1,9 млрд рублей — на имущество физических лиц», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья.

Оплатить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы России, в любом отделении банка или через платежный терминал с помощью QR-кода на квитанции. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в региональный бюджет. Сейчас он поступает в бюджеты муниципалитетов. По подсчетам мэрии Перми, после этого казна города потеряет около 900 млн рублей.

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Жители Пермского края до 1 декабря должны уплатить в казну 5,5 млрд рублей. Такова сумма имущественных налогов, которые начислили за 2021 год. Налоговые органы уже начали рассылать платежки, сообщают в краевой администрации. «Уплатить налоги на имущество необходимо до 1 декабря 2022 года. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 0,8 млн рублей — на земельный и 1,9 млрд рублей — на имущество физических лиц», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Оплатить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы России, в любом отделении банка или через платежный терминал с помощью QR-кода на квитанции. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в региональный бюджет. Сейчас он поступает в бюджеты муниципалитетов. По подсчетам мэрии Перми, после этого казна города потеряет около 900 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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