Глава из ХМАО получил награду от Минстроя РФ

Главу Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова отметили благодарственным письмом Минстроя России. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района.
«Приятным сюрпризом для меня стала моя награда — благодарственное письмо Минстроя за активное участие в реализации практики комплексного подхода в создании комфортной городской среды города Белоярский», — написал Маненков. Письмо вручили на празднике, приуроченном ко дню района.
В мероприятии приняли участие председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, депутаты окружной Думы Леонид Михалко и Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, депутаты Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и Владимир Фомин, епископ Югорский и Няганский Фотий, делегация из Ухты, главы муниципальных образований округа. Праздник продолжится 17 сентября — в 18:00 на набережной состоится международный фестиваль культур коренных народов мира «Сияние Севера».
Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Забег собрал более 700 участников всех возрастов в муниципалитете.
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