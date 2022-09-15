Глава из ХМАО получил награду от Минстроя РФ

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков получил награду от Минстроя РФ

16 сентября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Сергея Маненкова отметили за создание комфортной городской среди в Белоярском (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Главу Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова отметили благодарственным письмом Минстроя России. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района. «Приятным сюрпризом для меня стала моя награда — благодарственное письмо Минстроя за активное участие в реализации практики комплексного подхода в создании комфортной городской среды города Белоярский», — написал Маненков. Письмо вручили на празднике, приуроченном ко дню района. В мероприятии приняли участие председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, депутаты окружной Думы Леонид Михалко и Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, депутаты Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и Владимир Фомин, епископ Югорский и Няганский Фотий, делегация из Ухты, главы муниципальных образований округа. Праздник продолжится 17 сентября — в 18:00 на набережной состоится международный фестиваль культур коренных народов мира «Сияние Севера». Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Забег собрал более 700 участников всех возрастов в муниципалитете.

Главу Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова отметили благодарственным письмом Минстроя России. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района. «Приятным сюрпризом для меня стала моя награда — благодарственное письмо Минстроя за активное участие в реализации практики комплексного подхода в создании комфортной городской среды города Белоярский», — написал Маненков. Письмо вручили на празднике, приуроченном ко дню района. В мероприятии приняли участие председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, депутаты окружной Думы Леонид Михалко и Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, депутаты Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и Владимир Фомин, епископ Югорский и Няганский Фотий, делегация из Ухты, главы муниципальных образований округа. Праздник продолжится 17 сентября — в 18:00 на набережной состоится международный фестиваль культур коренных народов мира «Сияние Севера». Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Забег собрал более 700 участников всех возрастов в муниципалитете.