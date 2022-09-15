15 сентября 2022

Глава из ХМАО получил награду от Минстроя РФ

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков получил награду от Минстроя РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественный прием олимпийцев и паралимпийцев губернатором Евгением Куйвашевым. Екатеринбург, благодарственное письмо, награждение
Сергея Маненкова отметили за создание комфортной городской среди в Белоярском (фото из архива) Фото:

Главу Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова отметили благодарственным письмом Минстроя России. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района.

«Приятным сюрпризом для меня стала моя награда — благодарственное письмо Минстроя за активное участие в реализации практики комплексного подхода в создании комфортной городской среды города Белоярский», — написал Маненков. Письмо вручили на празднике, приуроченном ко дню района.

В мероприятии приняли участие председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, депутаты окружной Думы Леонид Михалко и Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, депутаты Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и Владимир Фомин, епископ Югорский и Няганский Фотий, делегация из Ухты, главы муниципальных образований округа. Праздник продолжится 17 сентября — в 18:00 на набережной состоится международный фестиваль культур коренных народов мира «Сияние Севера».

Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Забег собрал более 700 участников всех возрастов в муниципалитете.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Главу Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова отметили благодарственным письмом Минстроя России. Информация об этом опубликована в telegram-канале главы района. «Приятным сюрпризом для меня стала моя награда — благодарственное письмо Минстроя за активное участие в реализации практики комплексного подхода в создании комфортной городской среды города Белоярский», — написал Маненков. Письмо вручили на празднике, приуроченном ко дню района. В мероприятии приняли участие председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, депутаты окружной Думы Леонид Михалко и Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, депутаты Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и Владимир Фомин, епископ Югорский и Няганский Фотий, делегация из Ухты, главы муниципальных образований округа. Праздник продолжится 17 сентября — в 18:00 на набережной состоится международный фестиваль культур коренных народов мира «Сияние Севера». Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Забег собрал более 700 участников всех возрастов в муниципалитете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...