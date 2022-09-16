Инцидент произошел вечером 16 сентября на пересечении улиц Гагарина и Восточной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 16 сентября около 23:00 семья пенсионеров попала в ДТП на пересечении улиц Гагарина и Восточной. Женщину, сидевшую на пассажирском, госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, сообщил очевидец. По его словам, Hyundai въехал на торчащий канализационный люк.

«Мужчина на Hyundai въехал на выпирающую часть канализационного колодца. С ним в машине находились его жена и внучка. Супругу водителя увезли на скорой с подозрением на перелом позвоночника. С ребенком все хорошо», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев.

Водитель пояснил, что выехал с перекрестка и начал набирать скорость, как внезапно случился удар. Его супруга после аварии была в сознании и смогла самостоятельно дойти до скорой помощи.

По словам очевидца, от сильного удара пробило колесо, сломался диск и повредились бампер с подвеской. «Вообще все раскурочено, подушки стрельнули у машины», — поясняет мужчина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало про ДТП в поселке Староуткинск под Первоуральском (Свердловская область), где водитель лесовоза наехал на ребенка на велосипеде. Мальчик погиб на месте.

ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Восточной Фото: Е1.RU

Очевидцы вызвали скорую помощь и ГАИ Фото: Е1.RU