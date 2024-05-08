МЧС выступило со срочным обращением к свердловчанам

В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе
В Свердловской области 10 мая ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 10 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — написали спасатели в Telegram.
Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 10 мая в Екатеринбурге ожидается дождь со снегом. Следующие два дня в столице Урала будут пасмурными.
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