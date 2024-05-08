Природа Погода МЧС выступило со срочным обращением к свердловчанам ГУ МЧС: 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер 09 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 + В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 10 мая ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — написали спасатели в Telegram. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 10 мая в Екатеринбурге ожидается дождь со снегом. Следующие два дня в столице Урала будут пасмурными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 10 мая ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — написали спасатели в Telegram. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 10 мая в Екатеринбурге ожидается дождь со снегом. Следующие два дня в столице Урала будут пасмурными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям