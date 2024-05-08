08 мая 2024

МЧС выступило со срочным обращением к свердловчанам

ГУ МЧС: 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе Фото:

В Свердловской области 10 мая ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 10 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — написали спасатели в Telegram.

Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 10 мая в Екатеринбурге ожидается дождь со снегом. Следующие два дня в столице Урала будут пасмурными.

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В Свердловской области 10 мая ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — написали спасатели в Telegram. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 10 мая в Екатеринбурге ожидается дождь со снегом. Следующие два дня в столице Урала будут пасмурными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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